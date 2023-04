Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci propone le sue ultimissime previsioni astrali nel nuovo oroscopo del giorno del 4 aprile. Vediamo come si svolgerà la giornata e quali saranno i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le coppie consolidate potrebbero avere delle discussioni, ma alla fine troveranno un accordo. Per i single questo è il momento giusto per pensare a delle storie nuove. Non rimandare a domani tutto quello che puoi fare oggi. Sul lavoro potresti avere una delusione per via di una promessa non mantenuta, ma non disperare perché ci sono sempre dei progetti che devono essere portati avanti. Potresti avere della stanchezza in eccesso a causa di un periodo di forte stress, ma comunque la tua salute va molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere è nel tuo segno e potrebbe favorire qualche incontro fortunato. In questo momento hai una rivoluzione interiore. Aspetta qualche giorno se hai intenzione di cambiare lavoro. Avrai delle leggere infiammazioni e dei problemi allo stomaco perciò fai attenzione alla tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: potrebbero presentarsi dei problemi in famiglia, invece in amore potrebbe esserci una persona di troppo nella tua relazione. Sei preoccupato per delle questioni legali. Le conferme che stai aspettando sul lavoro potrebbero arrivare a fine mese. In questo momento hai un piccolo fastidio alle articolazioni, ma sei decisamente più forte.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: bene in amore perché potrebbero esserci dei ritorni di fiamma ma anche delle belle novità. All’inizio del mese nasceranno delle belle amicizie, non sottovalutarle. Bene anche sul lavoro perché finalmente le cose vanno come dovevano andare. In questo periodo stai recuperando la tua condizione fisica e ti senti più forte.

Oroscopo Paolo Fox Leone: cerca di non scaricare sul tuo partner tutti i problemi. In serata sarai evitato da qualcuno che non ha mantenuto una promessa. In ambito lavorativo pensa a dei progetti nuovi che saranno vincenti. Il tuo stomaco è in disordine perciò fai attenzione alla tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: provi dei sentimenti per una persona, ma è lontana da te. Questa persona potrebbe anche essere impegnata in un’altra storia, insomma non fa proprio per te! Buone notizie perché sei più ottimista. Finalmente sul lavoro arriverà l’occasione che aspettavi da tempo. I rimedi naturali potrebbero aiutare la tua agitazione.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: sei molto impegnato in ambito lavorativo e tutte le tensioni si faranno sentire in amore. Potresti discutere con qualcuno del segno del Cancro o dell’Ariete. Vorresti cambiare lavoro perché non sei soddisfatto. Per la tua salute ti consigliamo di non fare stravizi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: potresti vivere dei momenti di silenzio inspiegabili, non dare però dei giudizi eccessivi. Ci saranno delle tensioni sul lavoro perché noti sempre tutto e sei sempre il primo a prendere l’iniziativa. Sei molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: in questo periodo sei molto diffidente, ma a metà del mese non lo sarai più. Il tuo umore è in miglioramento e hai più energie. Buone notizie per chi lavora a contatto con il pubblico perché arriveranno delle chiamate interessanti. Fai sempre le tue scelte in base a fatti concreti. Fai più movimento così sarai meno nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: le storie nate lo scorso mese proseguono bene e chi ha avuto una crisi di coppia sta recuperando. Prenditi una pausa se ti senti stanco, non devi fare sempre tutto. Non rinunciare ai tuoi progetti lavorativi e riposa un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Venere non è dalla tua parte, ma non preoccuparti perché tra qualche giorno sarà di nuovo attiva. Non rimandare l’appuntamento con la persona che ti piace. Non tirare troppo la corda sul lavoro, altrimenti dal mese di maggio potresti avere qualche ambiguità. Non fare troppe cose perché oggi sei un po’ stanco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: in questo periodo sei un po’ incerto e oggi dovrai risolvere un problema. Agisci con cautela, rimanda tutte le questioni al week end. Buone notizie in ambito lavorativo, soprattutto per chi deve rimettersi in gioco. Si prevede nervosismo in serata.