Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Siamo a metà della prima settimana di agosto ma l’oroscopo per ora non va in vacanza. Paolo Fox ci rivela le nuove previsioni astrali, segno per segno, per giovedì 4 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: giornata all’insegna delle discussioni, quindi nervi saldi e cercate di mantenere la calma. Attenzione con un Cancro o un Capricorno. Tutto sommato però saranno 24 ore positive. Sul lavoro potrai fare un bilancio di ciò che verrà.

Oroscopo Paolo Fox Toro: non arrabbiarti troppo oggi anche se c’è da fare i conti con la Luna in opposizione. Sei un po’ stanco e arrivi alla sera stressato. Sul lavoro c’è una certa agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: cerca di farti scivolare le cose negative addosso, hai bisogno di trovare il giusto tempo per i sentimenti. Salute: opta per una dieta detox. Attenzione ai soldi, stai spendendo troppo e le finanze non bastano mai.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: hai venere nel segno quindi la passione sarà di casa oggi. Sei portato al tradimento, alla trasgressione. Sul lavoro momento di stallo e un certo senso di agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: periodo interessante per l’amore e sono giorni in cui potrebbero esserci incontri positivi. Sul lavoro c’è una piccola discussione ma devi farti valere. Un avvenimento imprevisto potrebbe farti spendere più del previsto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Mercurio entra nel tuo segno zodiacale, quando ti senti bene sai colpire molto bene. Emozioni importanti in vista. C’è meno stanchezza e stai recuperando.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: il periodo permette di fare scelte migliori. L’amore è silenzioso, forse preferisci non parlare per evitare discussioni. Hai però troppi pensieri per la testa che ti causano nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: è un momento propizio anche per i cuori solitari che potrebbero vivere qualcosa di veramente emozionante. C’è però un po’ di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: le coppie solide possono affrontare un tema importante, come quello di una convivenza o un matrimonio. Se hai un’attività lavorativa che te lo permette farai incontri positivi. Possibilità di sbloccare situazioni rimaste sin qui impantanate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: trova spazio per i sentimenti, il pomeriggio sarà decisamente migliore rispetto alla mattina. Muovi le acque, ritagliati opportunità. Salute: dieta detox e movimento, questi i consigli.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: sei molto agitato, c’è un po’ più di stanchezza rispetto al solito. Salute: è comunque un’ottima giornata, qualche fastidio scomparirà. Sul lavoro mostra pazienza, non si può avere tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: inizia una nuova stagione della tua vita, e la salute va meglio rispetto al passato. Sul lavoro chi sta cercando di chiudere delle trattative deve sapere attendere senza però mostrarsi debole.