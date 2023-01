Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Si conclude il primo mese dell’anno e già alcuni inizieranno a fare i bilanci di questo inizio 2023. In ogni caso c’è ancora molto da vivere e sperimentare. Intanto vediamo come si chiuderà questo mese in questo ultimo giorno. Ecco l’oroscopo del giorno di Paolo Fox del 31 gennaio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: È arrivato il momento di chiarire qualche incomprensione coi propri cari. Sul lavoro vuoi ripartire da zero, provare realtà nuove: osa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Riparti a progettare con il tuo partner, cerca però di comprendere le sue parole. Potresti rilanciare un progetto che si era arenato: valuta attentamente la parte economica.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Questa relazione ti ha deluso e stancato: cerca di voltare pagine, ma attenzione a chi si frequenta. Sul lavoro hai bisogno di essere stimolato: belle opportunità stanno arrivando.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Vuoi conquistare una persona che ora è contesa: mettiti in gioco, potresti anche vincere alla fine. Devi portare a termine un importante impegno di lavoro, che ti aprirà verso un futuro migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Nelle prossime settimane, potrebbero arrivare delle nuove conoscenze piacevoli. È arrivato il momento di proporre nuovi progetti lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: In amore sei distratto, il partner si è accorto di tutto e la storia si complica inevitabilmente. Il lavoro ti agita, ma se affronti la cosa con serietà la spunterai.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Dai tempo al tuo amore di maturare e non andate di fretta. E’ ora di pensare al tuo futuro lavorativo, soprattutto nella seconda metà del 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Ti stai trovando bene con una persona conosciuta da poco: approfondisci. È vicina una svolta lavorativa, me devi prepararti al cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Non fraintendere le frasi del tuo partner. Qualche collega ti mette i bastoni tra le ruote, ma ugualmente non devi innervosirti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: È il momento di verificare la tenuta della tua storia d’amore. Sul lavoro, devi preparare la strada a un grande successo professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Se la coppia è forte, potete già pensare al futuro: matrimonio, convivenza o figli. I tuoi superiori sono contenti del tuo operato sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: La tua storia è finita da poco, ma una nuova persona oggi potrebbe bussare alla tua porta. Qualcosa sul lavoro non va, ma potrebbe essere un disagio momentaneo.