Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Manca poco al 2023: l’ultimo giorno dell’anno è ormai arrivato. Come andrà questa fine del 2022? Non ci resta che scoprirlo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox dedicato a tutti i segni zodiacali per la giornata del 31 dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore è tempo di cambiare aria, il nuovo anno ti aiuterà a ripartire e a fare chiarezza. Sul lavoro invece hai delle buone intuizioni, falle valere.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore l’aria è più serena, perché questa sera non organizzi qualcosa di bello con il partner? Sul lavoro le novità non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cielo interessante per i single, chissà che proprio questa sera non posso rivelarsi foriera di qualche bell’incontro. Sul lavoro pondera bene le scelte, non è il momento di rischiare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cielo interessante per le coppie, non escludo la possibilità di mettere in cantiere un progetto importante da qui ai prossimi mesi. Sul lavoro è in arrivo una riconferma.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore il partner ti appare distante, il consiglio è quello di essere chiari, solo così i nodi verranno al pettine. Sul lavoro non esitare a chiedere aiuto se senti di non farcela.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cielo intrigante per i single, perché non ti guardi attorno? Proprio questa sera un’amicizia potrebbe in realtà rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire, cerca di riposarti un po’.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore se hai al tuo fianco la persona giusta potresti anche pensare di mettere in cantiere un progetto importante. Penso a chi desidera un figlio o vuole sperimentare una convivenza. Sul lavoro favoriti i contatti con le nuove città.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: I sentimenti in questa fine dell’anno tornano protagonisti! Potresti vivere delle belle emozioni con una persona che hai conosciuto da poco. Sul lavoro i liberi professionisti hanno una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore non lasciarti andare ad inutili ansie ma cogli l’attimo, potresti fare la conoscenza di una persona davvero carina. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, in arrivo delle interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Finalmente in amore c’è maggiore serenità, goditi il momento e non lasciare che vecchi malintesi minino la serenità della coppia. Sul lavoro un collega ti chiederà un parere, non esitare ad essere sincero nei suoi confronti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: I single con questo bel cielo tornano finalmente ad emozionarsi! Se ti recente hai conosciuto una persona carina buttati! Sul lavoro se devi fare delle richieste non tergiversare ma muoviti entro i prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Hai voglia di emozionarsi e questa sera potresti essere accontentato! Attenzione però alle storie impossibili o a persone già impegnate. Il lavoro desta qualche preoccupazione ma presto la situazione diverrà chiara.