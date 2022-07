Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Solo poche ore ci separano dall’inizio di agosto, che per molti abruzzesi significa vacanze, mare o anche gite in montagna. In attesa che arrivino le ferie, scopriamo insieme cosa ci riservano le stelle nel nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox dedicato a sabato 30 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Questo fine mese sta regalando non poche emozioni. Manca davvero poco ad agosto e ci saranno tante novità in arrivo. A lavoro, poi, ti aspetteranno tantissime occasioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sono stati dei giorni abbastanza difficili. Ansia e stress all’ordine del giorno e questo ti ha portato in un limbo negativo. Ma oggi fidati di te stesso e reagisci. A lavoro continua quello che hai iniziato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cerca di non rinviare niente. Ci sono cose che potrai risolvere e l’amore sarà sempre al tuo fianco. A lavoro ci saranno nuove responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ci sono alcune novità in ambito amoroso. Anche se non sei del tutto convinto, dovresti iniziare a lasciarti andare. A lavoro non perderti solo perché hai paura di fare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Molte delle cose che pensavi di aver ottenuto sembra che siano sparite. In realtà, sono solo cambiate e non devi abbatterti per questo. Hai la forza per affrontare questo momento e anche, e soprattutto, per sorprendere tutti a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Non ti scoraggiare sta arrivando uno dei periodi più ‘estremi’ della stagione. Sono tante le opportunità che vedrai e non devi fartele scappare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Marte oggi è dalla tua parte. Tantissime le novità del momento che ti portano ad un punto preciso, soprattutto ad agosto e settembre.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Stai piano piano superando le difficoltà dell’inizio del mese, questo ti sta portando ad un buonissimo punto di partenza da cui iniziare, anche a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Stai dimenticando una delle caratteristiche più importanti del Sagittario: lasciarti andare. Inizia a farlo e le cose cambieranno. Anche a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Cerca di controllare le emozioni, non buttare tutto sul tuo partner. A lavoro inizia a cambiare prospettiva e a seguire il tuo istinto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Tante le situazioni dell’ultimo periodo che ti hanno portato un po’ di confusione. A lavoro cerca di superare le incomprensioni che potrebbero solo farti del male.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Tantissime le novità di questi giorni. Tantissimi i momenti che hai preso per te. Non ti dimenticare mai di quello che riesci a fare e di dove riesci ad arrivare.