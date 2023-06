Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Ed eccoci alla fine del mese, la conclusione di un giugno strano ma che apre le porte all’estate, alle giornate rilassanti al mare o in montagna, alternate ai soliti impegni lavorativi e non. Vediamo come andrà questo ultimo giorno del mese leggendo l’oroscopo del 30 giugno di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la serata di oggi sarà a rischio se avrai a che fare con persone nate sotto il segno del Cancro, Capricorno o Acquario. La mattinata partirà in maniera discreta, ma in serata sarai molto pensieroso. Sul lavoro, questo è il momento giusto per chiedere qualcosa in più, ma cerca di tenere sotto controllo tutte le spese. Potresti avere qualche piccolo malanno di stagione, ti consiglio di riposarti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se qualcosa non va nella tua relazione, è giusto che anche tu ti prenda le tue responsabilità. Non sottovalutare le amicizie e coltiva di più le relazioni sociali in generale. Sul lavoro anche se ti sforzerai molto, non riuscirai ad ottenere quello che desideri, ma non preoccuparti perché la prossima settimana andrà meglio. Cerca di non strapazzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se sei single, incontrerai molte persone, non esitare a prendere l’iniziativa. Caccia via i brutti pensieri dalla tua testa, non c’è nulla che non va in te. Se lavori in proprio sarai molto intraprendente, non avere paura di osare, proponi le tue idee perché saranno vincenti. Lo stress inizia a farsi sentire e tu hai bisogno di relax.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: gli incontri che faranno i single in questi giorni, saranno molto positivi. Un imprevisto ti farà spendere più soldi. Sul lavoro dovrai sostenere una piccola discussione per farti valere, ma non temere perché ora hai più carte da giocare. Le terapie che comincerai oggi sono favorite.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi potrebbe esserci qualche piccolo disagio, cerca di mantenere la calma e di non innervosirti troppo. Fai attenzione perché dovrai gestire alcune situazioni con più cautela. Se lavori in proprio farai un incontro molto costruttivo che ti aiuterà tanto. Cura di più la tua alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: se c’è qualcuno che ti piace, ma non contraccambia, forse sarebbe meglio guardarsi attorno. Si prospetta una giornata molto interessante, soprattutto nella mattinata perché in serata sarai un po’ affaticato. Sul lavoro, programma al meglio la prima parte della giornata e dopo pranzo prova a rilassarti un po’. Stasera evita di fare troppe cose.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se sei single e c’è qualcuno che ti piace, parlagli con chiarezza senza troppi giri di parole. Quando sei in coppia, a volte ti piace molto provocare il tuo partner per vedere fino a che punto è disposto a seguirti. Sul lavoro stai vivendo un buon periodo, soprattutto se devi recuperare alcune cose. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: sarebbe bello ritrovare un po’ di complicità nel tuo rapporto di coppia. In questo periodo vanno meglio le relazioni disimpegnate. In questa giornata potrebbero arrivare delle soluzioni inaspettate. Sul lavoro, una persona che conosci da tempo ti aiuterà ad ottenere dei vantaggi, in ogni caso, ti consiglio di evitare rischi inutili. Grazie alla Luna e a Mercurio che sono in buon aspetto stai avendo un discreto recupero fisico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Venere e Marte continuano ad essere attivi. Chi è in coppia da molto tempo, avrà voglia di trovarsi un amante. Sei molto agitato perché devi fare e decidere molte cose. Sul lavoro, evita cambiamenti drastici è meglio sistemare quello che è già in corso. Evita qualsiasi situazione stressante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi ti senti meglio. Il lavoro ti sta prendendo molto tempo, ma non dovresti trascurare l’amore. In campo lavorativo ci saranno dei piccoli problemi da superare, ma non preoccuparti, alla fine riuscirai a cavartela. In questa giornata va sicuramente meglio rispetto a ieri.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: gli amori difficili non sono destinati a durare. Chi è sposato o convive avrà dei dubbi, ma tutto si può risolvere se c’è la partecipazione del partner. Hai sempre più voglia di cambiare vita, ma fai attenzione a non fare scelte troppo azzardate. Chi ha un’attività in proprio che è stata bloccata, presto riceverà delle buone notizie, ma fai sempre attenzione alle spese di troppo. Non fare le ore piccole stasera.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: si prospetta una giornata ricca di belle sensazioni. Finalmente hai superato la stanchezza dei mesi passati e ora hai ritrovato la tua vitalità. Sul lavoro, anche se hai molti impegni, potrai costruire qualcosa di buono e riuscirai a trovare una soluzione per tutto. Fisicamente ti senti molto meglio.