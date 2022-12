Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Manca poco alla vigilia di Capodanno. Il 2023 è alle porte ma dobbiamo prima fare i conti con queste ultime giornate di fine dicembre. Come sempre arrivano puntuali le previsioni astrali di Paolo Fox e il suo nuovo oroscopo del giorno del 30 dicembre!

Oroscopo Paolo Fox Ariete: nella sfera dell’Amore, la Luna gira dalla tua parte. Se il tuo partner ha bisogno di dimostrazioni di affetto, sicuramente non troverai problemi a dimostrargliele con atti pratici. A Natale, le feste sono state contraddistinte da litigi in famiglia: una situazione che si risolverà, facendoti tornare una tranquillità d’animo. Sul lavoro, continua a credere e portare avanti i tuoi progetti: non cedere alle difficoltà. Questa sera si prevede una serata piacevole.

Oroscopo Paolo Fox Toro: sarà l’anno per celebrare il vostro amore. Gira tutto a vostro favore se vorrete avere un figlio, sposarvi o iniziare una convivenza. Questa fine del mese sarà particolarmente emozionante, poiché la conclusione del 2022 promette belle sorprese per te. Sul lavoro, è arrivato il momento di risolvere alcune tensioni coi propri colleghi. Sulla salute, stai meglio di quando era Gennaio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi e domani la Luna non sarà tua amica. Ma non perdere le speranze in Amore, perché gennaio promette sorprese positive. Se hai vissuto l’esperienza della separazione matrimoniale, non buttarti giù: nel 2023 gli affari di cuore potrebbero ripartire. Sul lavoro, hai vissuto dei cambiamenti radicali: ti hanno fatto crescere umanamente e professionalmente. Metti in programma una vacanza per il 2023: avete bisogno di relax e di ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna è dispettosa. In Amore potrebbe esserci una chiusura amara del 2022, ma gli affari di cuore potrebbero ripartire da Gennaio 2023. Ti hanno lasciato? Sfogati, ma non perdere le speranze di trovare la persona giusta al tuo fianco. A livello professionale, hai fatto grandi miglioramenti: anche il capo lo vede ed è fiero di te. Pensa a un fine settimana all’insegna della gita fuori porta, magari con la persona che ami.

Oroscopo Paolo Fox Leone: il tuo cuore batte a duemila per il tuo partner. Con la Luna che gioca a tuo favore, puoi veramente fare tutto. L’influsso lunare ti permetterà anche di risolvere quelle lontananze amorose, dove ci fossero: devi solo buttarti. Il lavoro richiede sicurezza, soprattutto per il futuro: non ti fidare di chi non conosci. Per te, si prevede un compleanno da urlo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Dicembre ti lascia dentro un bellissimo ricordo. Soprattutto oggi, avrai voglia di amare una persona. Apriti all’Amore e soprattutto non sottovalutare le relazioni, anche se nate da pochi giorni. Sul lavoro, dovrai essere lungimirante, prevedere il futuro e soprattutto portare avanti i tuoi progetti. Attenzione alla salute: gli sbalzi di temperatura potrebbero farti venire un raffreddore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Questa fine dell’anno si porterà appresso tanti dubbi in amore: attenzione! Le coppie già separate, evitino contrasti. Sei triste, il tuo entusiasmo è spento: qualcosa non va e devi capire il motivo. La tua confusione si farà strada non solo nei tuoi pensieri, ma anche nel lavoro: servirà molta concentrazione, prima di combinare qualche guaio. La cura a ciò? Già da stasera prova a divertirti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Questa sera, sul lato amoroso, sarà tutto più facile da mettere in pratica: abbi coraggio. Stai sereno, la Luna è tornata a sorriderti e sarai protagonista di tante belle situazioni. Ti arriveranno tante offerte nei prossimi mesi: se giochi bene, può essere l’occasione di chiudere grandissimi affari. Finalmente ti sei tolto delle noie di salute, cui hai sofferto nelle ultime settimane: ora è tutto pronto per ripartire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: finalmente, si apre un nuovo capitolo della tua vita. Riguarderà l’ambito familiare e soprattutto amoroso. Troverai al tuo fianco una persona che ti farà una promessa importante per il futuro. Sul lavoro ci sono tanti progetti da portare avanti, ma la tua voglia di fare li gestirà tutti senza problemi. Questa giornata si rivelerà ottima per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: lanciati, che si vive una volta: organizza un bel Capodanno con la persona che ami. Cerca sempre amore e soprattutto relax: ti serve tutto ciò in questo periodo. Sul lavoro, ci saranno sempre piccoli problemi da risolvere: sei forte, quindi non buttarti giù. Risolverai tutto come sempre. Hai superato qualche problema di salute, ma non strafare e riguardati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: il mese di dicembre si chiude in maniera positiva. Ora puoi realmente pensare a drastici cambiamenti: stile di vita e casa. Fatti trasportare dalle sensazioni positive per il 2023: ti riuscirà tutto ciò che tocchi. Sul lavoro, capirai da te quando è il momento giusto di dare il massimo. Fai un Capodanno piacevole, oggi hai la necessità di divertirti con le persone a cui tieni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: sul piano dell’amore, godi dell’amicizia di Venere. Ti aiuterà e anche tanto. Con il nuovo anno, Saturno entrerà nel tuo segno: servirà a rimettere a posto alcune cose lasciate in sospeso per la tua vita. Sul piano della salute, riguardati e non esagerare.