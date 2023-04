Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Ultimo giorno del mese: come andrà la domenica? Vediamo cosa ci riservano le stelle in questa giornata di relax. Ecco il nuovo oroscopo del giorno del 30 aprile di Paolo Fox

Oroscopo Ariete: in amore non è il momento di tirare troppo la corda, se hai qualcosa da dire al partner meglio aspettare la giornata di domenica, quando la situazione astrologica sarà più tranquilla. Bene i single ma attenzione a non tenere il piede in due scarpe. Sul lavoro gli affari procedono, favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Toro: finalmente il cuore torna a battere! I single potranno contare sulla presenza di una persona carina mentre le coppie da qui all’autunno concretizzeranno un importante progetto di vita che è rimasto in sospeso da troppo tempo. Sul lavoro, invece, alcune questioni di natura economica ti danno da pensare.

Oroscopo Gemelli: stelle positive in amore, hai ritrovato fiducia in te stesso e questo ti regala una maggiore forza anche nelle relazioni interpersonali. Bene i single alle prime esperienze amorose. Sul lavoro le idee non ti mancano, cerca però di incanalare la tua creatività in modo costruttivo.

‎Oroscopo Cancro: questo fine settimana regalerà delle belle emozioni, quindi non chiuderti in casa! Via libera agli incontri per i single e se hai nel cuore una persona non esitare a farti avanti. Sul lavoro invece nuove, interessanti opportunità faranno capolino nel corso delle prossime settimane. Sii ricettivo.

Oroscopo Leone: stelle positive per i sentimenti, se hai al tuo fianco la persona giusta non è escludo la possibilità di mettere in cantiere un importante progetto di vita insieme. Sul lavoro hai tante cose da fare, procedi con calma e non farti prendere dall’agitazione. Il tuo sforzo alla fine verrà ricompensato.

Oroscopo Vergine: in amore qualche piccolo battibecco potrebbe renderti nervoso. Calibra le parole e conta fino a dieci prima di esporti, altrimenti potresti ferire la sensibilità altrui. Sul lavoro via libera ai nuovi progetti, una tua richiesta troverà accoglimento.

‎Oroscopo Bilancia: in amore se sei solo faresti bene a guardarti intorno, questo fine settimana sarà foriero di belle emozioni. Le coppie invece si riscopriranno più affiatate che mai! A livello lavorativo invece il desiderio di mettersi in gioco c’è e le occasioni per farlo non mancheranno.

Oroscopo Scorpione: fine settimana interessante per l’amore, i single potrebbero fare un incontro speciale. Le coppie di lunga data invece dovranno ritrovare un po’ di complicità. Sul lavoro hai tante cose da fare e alle volte non riesci a tenere tutto sotto controllo. Se ne senti il bisogno chiedi l’aiuto di un collega fidato.

Oroscopo Sagittario: bene l’amore, le coppie di lunga data potranno finalmente concretizzare un progetto importante da troppo tempo rimasto chiuso nel cassetto. Sul lavoro invece ci sono degli alti e bassi ma attenzione a non prendere decisioni avventante. I liberi professionisti avranno una marcia in più.

Oroscopo Capricorno: stelle positive per i sentimenti nel weekend! Le coppie ritrovano il desiderio di stare insieme e la giornata di domenica si rivelerà particolarmente piacevole. Sul lavoro non ci sono grandi stravolgimenti ma cerca di non strafare, altrimenti arriverai a casa stanco.

Oroscopo Acquario: cielo un po’ nervoso per l’amore, ultimamente qualche battibecco con il partner sta minando la tranquillità della relazione. Rimanda a domenica tutte le decisioni importanti. Sul lavoro i nuovi progetti sono favoriti, hai delle buone intuizioni, falle valere.

Oroscopo Pesci: stelle davvero intriganti per l’amore, se hai nel cuore una persona perché non ti fai avanti? I single potranno contare su una serie di incontri fortunati che regaleranno un certo brio nella vita affettiva. Sul lavoro potrebbero esserci degli attriti, attenzione a non esporti in modo eccessivo.