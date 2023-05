Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci anticipa come andrà la giornata di mercoledì e lo fa raccontandoci le sue nuove previsioni astrali contenute nell’ultimo oroscopo del giorno 3 maggio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la Luna in opposizione ti impone rigore nelle relazioni interpersonali. Oggi sei più forte del solito e questo ti servirà per definire meglio alcune cose rimaste in sospeso. Sul lavoro, è arrivato il momento di affrontare alcune cose che avevi lasciato nel dimenticatoio, quindi fatti avanti senza timore. In questa giornata l’energia lascia un po’ a desiderare, quindi concediti un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questa è una di quelle giornate in cui avrai energia da vendere, ma l’amore non si farà vedere. Attenzione a chi lavora in proprio, forse dovresti rivedere qualche questione di carattere legale. Se invece hai una causa in corso, cerca di risolverla al più presto. Giove finalmente è favorevole e porterà delle belle novità. Sarà una giornata molto stancante, quindi evita di strafare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi potresti fare un incontro occasionale che potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Dovresti essere più sereno e non esitare a portare avanti i tuoi progetti. Sul lavoro, anche se hai ricevuto critiche negative riguardo a un tuo progetto, non abbatterti e vai avanti, alla fine ce la farai. Si prospetta una giornata nel complesso positiva anche per quanto riguarda la tua salute.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: stai vivendo una grande fase di recupero che raggiungerà il picco massimo nella metà del prossimo mese. Oggi però c’è qualcosa che non quadra, cerca di non rovinare tutto come sempre. Se sei in attesa di una risposta, potrebbe arrivare molto presto qualcosa di nuovo. In ambito lavorativo sei molto nervoso a causa dei cambiamenti che arriveranno presto. Buone notizie per la tua salute perché è in netto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Leone: hai una bella situazione astrologica in corso che porterà delle emozioni molto piacevoli tra la giornata di oggi e quella di domani. Cerca di lasciarti andare e abbandonati ai sentimenti, però dovresti risolvere un piccolo problema entro venerdì. Sul lavoro, fatti trovare pronto, potrebbero arrivare delle nuove proposte molto interessanti, quindi non lasciartele scappare perché a giugno potrebbero essere meno valide. Nel complesso c’è un po’ di tensione, ma riuscirai a superarla.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: hai un cielo importante e se sei single, tra pochi giorni potresti fare un incontro che potrebbe cambiare radicalmente la tua vita. Non avere paura di dire le cose come stanno, queste sperimentazioni potrebbero portarti lontano da qualcuno. Mercurio dalla tua parte potrebbe farti arrivare molto presto una risposta che aspettavi. Bene per la tua salute perché a fine giornata avrai un netto recupero.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: evita di fare scelte rischiose che potrebbero ripercuotersi negativamente sul tuo rapporto di coppia. Alcuni rapporti andrebbero rivisti, i single invece dovrebbero lanciarsi in nuove avventure senza pensarci troppo. Sul lavoro c’è un piccolo miglioramento, ma devi fare sempre i conti con il passato, ricorda che hai superato limiti che non dovevi superare e ora devi tornare nei ranghi. Oggi hai molta forza e avrai un grande recupero di energia.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: in questo periodo sei sempre stanco e nervoso, ma non dovresti riversare i tuoi problemi sul tuo partner. Oggi sarebbe meglio che ti fermassi a riflettere un po’. In ambito lavorativo, stai avendo meno problemi nel gestire alcune situazioni, ma nella seconda parte del mese Giove sarà in opposizione, quindi è meglio che concluda i tuoi accordi nel minor tempo possibile. Fai attenzione alla tua salute, la tensione nervosa ti sta rovinando.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: hai una situazione astrologica in corso molto interessante e dalla giornata di domenica, finalmente Venere non sarà più contraria. Le coppie che hanno avuto un po’ di problemi devono cercare di tenere duro. Sul lavoro, potrebbe arrivare qualcosa di nuovo e Giove favorevole potrebbe farti ottenere qualcosa in più. Dovresti fare un po’ di sport per la tua salute fisica.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: se hai voglia di amare, dovresti allargare il giro delle tue conoscenze, anche se sembra che oggi qualcosa non vada nel verso giusto. Non alimentare ancora di più le incomprensioni con alcune persone, inoltre dovresti mettere da parte i tuoi preconcetti. In ambito lavorativo sono poche le persone che ti invidiano oppure cercano di metterti i bastoni tra le ruote, in ogni caso cerca di temporeggiare. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: chi ha una relazione, continua a viverla nel migliore dei modi, chi è single invece, sta bene così e non sente la necessità di andare alla ricerca di qualcosa, in effetti gli stimoli non sono poi così tanti. Questo mese ti invita più alla riflessione che all’azione. Sul lavoro, anche se ci sono state delle chiusure, entro la fine del mese riuscirai a risolvere un problema, però devi fare attenzione alle spese di troppo. Cerca di non fare tardi stasera, hai bisogno di un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la tua situazione astrologica è molto positiva e ti porterà gradualmente dei miglioramenti. Nella giornata di venerdì ci sarà un momento favorevole. Finalmente ti senti meglio e non hai più quella brutta sensazione di non potercela fare. In ambito lavorativo dovresti accelerare un po’ perché a breve ci sarà un cambiamento oppure potresti sentire la necessità di fare cose nuove. Cerca di fare un po’ di sport per rafforzare il tuo fisico.