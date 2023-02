Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Il 3 febbraio si festeggia San Biagio a suon di taralli abruzzesi. Come andrà la giornata sui fronti amore, fortuna e lavoro? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Fate qualcosa d’importante per dimostrare l’amore che provate al vostro partner. Attenti, potrebbe ricomparire l’ex. Sul lavoro, ragionate su cosa vi valorizza e non i soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Oggi è utile chiarire le incomprensioni con i vostri compagni di vita. Abbi pazienza, i progetti lavorativi porteranno frutti nel tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Se avete tensioni di coppia, attenzione a non alzare troppo la voce. Il tempo potrebbe chiarire come affrontare i problemi di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Ti sei separata da poco: nonostante tutto, ora è il momento di ripartire. Il tuo progetto lavorativo è bloccato dalla burocrazia.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Questo fine settimana, potrebbe tornare a battere il tuo cuore per una persona. Ti stai preparando un cambiamento lavorativo importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: In amore cerca le certezze, non farti abbagliare dalle apparenze. Sei molto stanca sul lavoro, valuta una vacanza per ricaricare le batterie.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: In fatto di amore, non strafare: potrebbero arrivare brutte sorprese. Sei stanca, evita di fare sforzi eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Goditi il momento con il tuo partner e non litigare. La tua creatività ti farà vincere sul lavoro, fidati.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Piccoli contrasti potrebbero nascere per motivi banali con il tuo compagno. Vedi i colleghi lavorare troppo poco: sopporta e rinvia i contrasti al futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Oggi non è il giorno per chiarimenti con il proprio fidanzato. Prima di presentare un progetto lavorativo, rivedi i dettagli e correggi gli errori.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Tira aria di tensioni coi parenti per motivi di soldi. A lavoro dovrai sbrigare tante pratiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Puoi affrontare questa giornata con grinta e rilassatezza. La tua attività potrebbe crescere nelle prossime settimane.