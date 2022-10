Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

Si sta per concludere un altro mese e il weekend è alle porte. Tra sabato e domenica, inoltre, cambieremo l’orario per spostare le lancette indietro di un’ora. In questo scenario di cambiamenti, scopriamo insieme i suggerimenti astrali contenuti nel nuovo oroscopo del giorno del 29 ottobre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sarebbe bene non rivangare situazioni che già hanno portato problematiche nel passato. Il periodo è interessato anche sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Sembrano essere quasi giornate incandescenti. Chi vive una storia con una persona non libera deve evitare di mettersi nei guai. Nervosismo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Ancora la Luna in opposizione nel corso del mattino, intendiamoci, per il resto del periodo tutto sembra andare bene ma qualche piccola polemica potrebbe tornare in amore. Se metti troppa carne al fuoco rischi di sbagliare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: cerca di non fare scelte impulsive questa sera, tornare a vecchi discorsi sarebbe un errore. Un cambio di rotta può essere una buona scelta sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Le coppie che sono in crisi se non vogliono buttare una storia importante devono essere caute. Problemi a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la Luna non è favorevole ma lo sarà presto, rimanda alcuni appuntamenti e non prendere tutto di petto. Puoi riuscire in una bella impresa sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Mattinata interessante, ma il pomeriggio porta qualche piccolo dubbio. Oggi potresti non sentirti al meglio delle tue capacità in ufficio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: il mese si chiude con Venere nel tuo spazio zodiacale. E’ un periodo in cui un amore può prenderti, ma prima di dire ti amerò per sempre pensaci bene. Hai tanto da fare e i tuoi progetti sono favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Non seguire persone impossibili, le stelle premiano l’azione. Hai una bella carica di vitalità sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: non sottovalutare incontri nuovi, questa giornata andrà meglio del previsto. Sarebbe il caso di recuperare un po’ di soldi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Non è stato facile superare una storia finita male, ma ora è tempo di nuove emozioni. Una tua idea è vincente sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Tutti quelli che hanno vissuto delle crisi nel corso degli ultimi mesi potranno recuperare in famiglia. Devi tenere occupata la mente anche grazie al lavoro.