Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Ultimo sabato del mese, uno degli ultimi giorni di questo mese. Come andrà? Cosa si esprimono le stelle per questo inizio di weekend? Ce lo rivela Paolo Fox con il suo nuovo oroscopo del 29 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Siete nel pieno di un periodo di grandi energia e avventurosità, pronti per scoprire nuovi orizzonti e affrontare qualunque sfida si ponga sul vostro cammino; fate però attenzione ai soldi, questo non è il momento migliore per investimenti rischiosi o spese inutili/secondarie. Concentratevi sulle priorità, come ad esempio l’amore in cui c’è qualche scoglio da superare ma niente che non si possa risolvere con della sana e buona comunicazione. Cercate, in generale, di mostrare più leadership ed entrare nell’ottica che l’equilibrio interiore è fondamentale per gestire al meglio ogni aspetto della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox fareste bene a puntare sulle vostre abilità sociali, tenere vive (e forti) le relazioni con gli altri vi aiuterà sia mentalmente che in fatto di risultati concreti. La forma fisica non è al top ma stringete i denti e proseguite sulla vostra strada perché questo non è proprio il momento di mollare! Se riuscirete a tenere il ritmo giusto otterrete buoni risultati tra fine agosto e inizio settembre, non fatevi abbattere dal fatto che le finanze siano un po’ traballanti (o quantomeno non avete a disposizione tante risorse quante ne vorreste). Saggezza e intuizione molto forti al momento, entrambe vi porteranno lontano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Attenzione a qualche problema in amore, il rischio “complicazioni” è piuttosto alto in questo periodo ma basterà aprire un dialogo sincero con il partner per risolvere tutto. La compatibilità con gli altri è al top, così come la comunicazione, quindi fareste bene a investire più tempo nella carriera e nei progetti personali; tra questi potrebbe esserci qualcosa di molto costruttivo in grado di portarvi in alto e regalarvi successi e soddisfazioni. L’energia sta venendo un po’ meno ma è normale, siete presi da parecchie attività e faccende quindi la stanchezza si fa sentire, in tal caso cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per riposare e rilassarvi. Staccare la spina per qualche giorno, e regalarsi una piccola gita/vacanza, è la chiave per riprendersi al meglio!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Siete energici e iper determinati, con questo atteggiamento avrete modo di ottenere bei miglioramenti riguardo la carriera, la leadership e la creatività; tuttavia la fortuna non sembra essere granché dalla vostra parte, agite con cautela e attenzione anche alle finanze perché questo rischia di essere un periodo burrascoso in ambito economico… forse ci sono troppe spese o avete avuto meno entrate di quante ve ne aspettavate! Dovrete scegliere bene ogni azione e trovare le parole giuste, soprattutto per le occasioni più delicate. E non dimenticate di andare alla ricerca di nuove avventure!

Oroscopo Paolo Fox Leone: É il momento di rallentare un po’ i ritmi o direttamente fermarsi, siete stanchi a causa delle tante cose di cui vi state occupando ed è necessaria una pausa. Le energie fisiche stanno venendo meno, al contrario invece quelle mentali sono al top e vi stanno permettendo di curare bene i rapporti con gli altri e preservare il lato “spirituale”. L’indizio che il corpo vi dà, dunque, è di concentrarvi maggiormente sull’equilibrio interiore e prendervi più cura di voi stessi per evitare di andare in tilt (e semplicemente vivere in maniera maggiormente sana). La creatività e la fantasia possono darvi una grande mano in tal senso, puntate su quest’aspetto e vi riprenderete prima di quanto possiate pensare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: É un momento di alti e bassi secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: da una parte state eccellendo nelle relazioni interpersonali, portando i rapporti e la comunicazione a un livello altissimo, dall’altra sentite che in amore le cose non stanno andando al meglio e che anche la carriera sia instabile… La prima cosa da fare in questo caso è riflettere sulle priorità, partire dai punti cardine della vita e capire cosa non sta andando (oltre che come risolvere eventuali grane) per affrontare l’ostacolo e metterselo alle spalle! L’ottimo equilibrio interiore che avete vi sarà di grande aiuto. Finanze stabili ma non troppo, evitate spese folli o inopportune!

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Ultimamente la fortuna sembra avervi voltato le spalle, c’è stato uno stop nel vostro processo di crescita oppure sono nati imprevisti fastidiosi. Niente paura: mantenete la calma e gestite un problema per volta, solo così ne uscirete bene (o almeno con danni ridotti). D’altronde in amore le cose vanno decisamente meglio e le coppie più stabili possono pensare al classico “salto di qualità” nella relazione, abbracciando la convivenza, il matrimonio o un figlio. Evitate comunque decisioni affrettate così come è da tenere d’occhio l’aspetto economico, sia individuale che familiare!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Per voi che non avete paura delle sfide ce n’è una in arrivo, di quelle molto impegnative e che metterà alla prova la vostra capacità di gestire il denaro; il tutto sarà collegato a una questione lavorativa delicata, attenzione alla scelta di eventuali collaboratori perché avete bisogno di avere accanto solo persone competenti e fidate. Se pensate, inoltre, che l’amore sia una perenne corsa a ostacoli rilassatevi e attendete tempi migliori (che arriveranno molto presto). Siete molto energici e con tanta voglia di fare cose, ascoltate però anche il vostro corpo soprattutto quando vi chiede di fermarvi un attimo…

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Ultimamente vi sembra di non andare d’accordo con nessuno, o meglio di non riuscire a creare una vera empatia con gli altri… e se in questo gruppo rientra anche il partner (o le persone con cui avete i rapporti migliori) bisognerebbe fare qualcosa per capire che succede. La vostra capacità di adattamento è invidiabile ma forse stavolta lo avete fatto troppo in fretta, senza studiare bene una situazione in cui vi siete infilati e ritrovandovi ora alle prese con qualche dubbio o indecisione che condiziona le relazioni interpersonali. Anche l’amore è un po’ altalenante ma niente paura, tenete sotto controllo le emozioni e date libero sfogo alla creatività!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea come le vostre energie siano alle stelle, potreste fare qualsiasi cosa quando siete in questo status fisico (per non parlare di quello mentale)! Avete tante idee e progetti da far partire, tenete presente però che qualche pianeta in opposizione potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote soprattutto in ambito finanziario. É vero che la tenacia spesso vi fa vincere anche sfide tremendamente in salita, ma non sottovalutate le difficoltà di questo periodo e affrontatele con serietà. L’amore, tra l’altro, in questo periodo potrebbe risultare un vero campo minato ma ricordate che anche i fiori più belli nascono nelle condizioni più difficili…

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Qualcuno potrebbe sentirsi un po’ “fuori dal coro” in questo periodo, sia in amore che sul lavoro, ma c’è solo un modo per uscire da questo appannamento: mostrare a tutti le vostre innate doti da leader, caratteristica che (unita alla grande energia di cui disponete) vi rimetterà “in testa a un treno” o comunque vi restituirà considerazione e credibilità. Altri invece stanno avendo a che fare con qualche problema di salute e hanno bisogno di riposo. E c’è poi chi è alla ricerca di un’idea, una bella intuizione per dare una svolta alla propria vita: per quello ci vorrà ancora tempo, anche se non troppo…

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Vivetevi questo periodo con serenità e spensieratezza, avete messo da parte i malumori e le ansie in favore di un miglior equilibrio interiore all’insegna della pace! Concentratevi sulla qualità dei rapporti e non sulla quantità, preoccupandovi soprattutto delle relazioni più importanti della vostra vita alle quali fareste meglio a dare maggior spazio (soprattutto se di recente avete un po’ trascurato qualcuno, magari il partner o i familiari e i migliori amici). Non è il momento di spese impulsive, anche la sfera professionale sembra andare un po’ rilento ma ricordate che ogni progresso richiede tempo e comunque siete sulla strada giusta!