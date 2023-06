Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Torna Paolo Fox e le sue previsioni astrali dedicate alla giornata di giovedì, una delle ultime di questo mese. Dall’amore al lavoro, vediamo come andranno le cose secondo l’oroscopo del 29 giugno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in questa giornata le emozioni valgono il doppio e gli incontri che farai, saranno favoriti. Il cuore batte forte e vivi delle sensazioni molto positive. Sul lavoro, devi scegliere i progetti che senti più tuoi e le operazioni che iniziano a muoversi in questo momento, avranno successo. Ti senti un po’ stanco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se stai vivendo un rapporto di coppia, c’è qualcosa che non va, non si tratta di una vera e propria crisi, ma sicuramente vedi e senti di meno il tuo partner. Hai bisogno di tranquillità, sicurezza e di qualche certezza in più. Sul lavoro, sarebbe meglio rimandare degli incontri che potrebbero causare problemi, la fine di questo mese consiglia molta prudenza. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: chi è single e alla ricerca dell’amore potrebbe aver già trovato un possibile partner. Oggi sei un po’ preoccupato per una questione familiare. Una persona nata sotto il segno del Leone sarà il tuo punto di riferimento non solo sul lavoro, ma anche per altre questioni. In ambito lavorativo riceverai dei riconoscimenti inaspettati che ti apriranno delle nuove prospettive. Sorridi, fallo come se dovessi seguire una cura.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: vorresti tanto stabilizzare la tua storia d’amore, non arrenderti, puoi farcela! Non sollevare problemi inutili nel tuo rapporto di coppia, ora devi pensare a cose più importanti. Per chi è in cerca di un lavoro, forse dovrà trasferirsi. Per quanto riguarda la tua salute, ti senti decisamente meglio rispetto al mese scorso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se ti interessa una persona, oggi potresti essere molto scontroso e nervoso con lei. La Luna contraria porterà delle strane sensazioni. Sul lavoro sei molto motivato, ma oggi rischi di fare le cose troppo di corsa. Passerai una serata un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: questo pomeriggio potresti ricevere una buona proposta e chi è single potrebbe fare degli incontri molto piacevoli. Se il tuo cuore non ha dei riferimenti, forse è perché ultimamente ti sei chiuso troppo in te stesso. In campo lavorativo devi ritrovare la voglia di parlare. Quando sei nervoso, lo stomaco e l’intestino diventano il tuo punto debole.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: non avere paura di fare il primo passo in amore, questo è un momento favorevole, infatti non dovresti sottovalutare tutte le cose che nascono in queste ore. Sul lavoro si prospetta una buona situazione, farai degli incontri importanti che ti permetteranno di risolvere dei problemi nati in passato. Bene per la tua salute perché hai riacquistato più forza fisica.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: i pianeti favoriscono la chiusura di relazioni che non hanno più motivo di esistere. Presto ci saranno delle novità, ma c’è sempre troppa agitazione attorno a te. Sul lavoro, finalmente è in arrivo un po’ di stabilità. Se riceverai una proposta, vai avanti anche se potrebbero esserci dei problemi di denaro. Dovresti curare di più la tua alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: oggi potrebbe esserci qualche piccola discussione di coppia, ma tu sai sempre come risolvere ogni situazione. Le tue idee non vengono capite subito dalle persone che ti circondano. Sul lavoro sei diventato un po’ intollerante a causa di ritardi nei pagamenti o di difficoltà nel chiudere alcuni accordi. A fine giornata le tue gambe risentiranno della stanchezza, non esagerare nel mettere a dura prova il tuo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: i sentimenti sono favoriti dalle stelle, anche se il lavoro ti porta via molto tempo. Se ritieni che ci sia un socio adatto per una buona collaborazione, questi sono giorni ideali per capire cosa fare. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona occasione, soprattutto per i più giovani, quindi datevi da fare! Fisicamente ti senti molto bene.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: le storie d’amore che nascono in questo momento, potrebbero maturare piano piano nel tempo. Chi è in coppia da un po’ invece, deve prestare attenzione perché un tradimento potrebbe costare molto caro. Hai voglia di un cambiamento radicale e chi ha vissuto una crisi, ora dovrebbe cercare di superarla. Sul lavoro ci saranno dei nuovi progetti, seguiti da nuove responsabilità, ma non è ancora quello che desideri. Riguardati un po’, il tuo fisico ne ha bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: si prospetta una giornata molto interessante da sfruttare nel migliore dei modi, la fine di questo mese porterà delle cose molto belle. Ultimamente hai affrontato delle spese molto importanti per la casa e ci sono state poche entrate in campo lavorativo, ma non preoccuparti perché a breve potresti ricevere delle chiamate. Hai una buona energia positiva.