Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Tutte le ultime novità astrali che riguardano la giornata di martedì 29 agosto secondo Paolo Fox. Cosa dicono le stelle? Non ci resta che scoprirlo, leggendo le ultime previsioni contenute nell’oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna favorevole vi rende pronti ad amare e a vivere ogni situazione con più partecipazione e con una grande voglia di fare. Siete particolarmente costruttivi e creativi. Soprattutto coloro che hanno vissuto una fase di fermo, adesso si sentono pronti a ripartire e a dimostrare agli altri il loro vero valore. Secondo le anticipazioni di Paolo Fox, alcune insidie potrebbero presentarsi soprattutto per quanto concerne le questioni di natura legale o burocratica. Cercate di non dare spago alle persone invidiose che godono nel vedervi in difficoltà. Avete le spalle larghe anche per difendervi da queste persone malevoli.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Per la fine di settembre si sta preparando per voi un periodo particolarmente favorevole in cui sarà possibile organizzare qualcosa di interessante o programmare un evento importante. Ci sarà anche modo di sbloccare un contenzioso economico che durava da parecchio tempo. Dal punto di vista finanziario la situazione attuale non è affatto tranquilla. Dovreste cercare di selezionare meglio le vostre spese, rimandando gli acquisti di beni futili. Il mese di settembre rappresenterà una importante verifica per le coppie di lunga data.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’ottima posizione di Luna e di Marte vi consentirà di rimettervi in gioco e di ritrovare la voglia e il desiderio di primeggiare. Anche un po’ di autoironia vi servirà per affrontare questo periodo con lo spirito giusto. Siete molto impazienti in questa fase della vostra vita, anche perché avete molti progetti in ballo che vi stanno a cuore e che potrebbero ben presto sbocciare. Secondo l’Oroscopo del giorno, Sole e Mercurio dissonanti potrebbero portare delle discussioni o delle incomprensioni con colleghi o superiori. Cercate di mantenere i nervi saldi e non perdete la lucidità.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Entro il 10 del mese di settembre sarete chiamati a rimettere ordine alla vostra sfera lavorativa, organizzando meglio i vostri impegni e cercando di trovare soluzioni importanti a problemi che vi trascinate da tempo. Secondo le previsioni di Paolo Fox, state ancora aspettando alcune risposte che da tempo non stanno arrivando. In amore state un po’ vivendo alla giornata. Questa fase di stallo potrebbe durare ancora qualche settimana. Le coppie di lunga data potrebbero vivere una fase contrassegnata da una certa stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In questo momento non è affatto il caso di fidarvi di tutti. Soprattutto le persone invidiose che amano mettervi in difficoltà, in questo momento stanno tramando strategie per mettervi i bastoni tra le ruote. Le stelle favoriscono soprattutto le relazioni e quindi sarete capaci di tenere testa a tutto e a tutti, riuscendo a confrontarvi in maniera costruttiva anche con quelle persone che non vi sono propriamente amiche. Venere in aspetto positivo, vi renderà particolarmente attraenti e affascinanti. Sfruttate questo momento per allargare la cerchia delle vostre amicizie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Siete oberati da tanti impegni e da tante situazioni interessanti che potrebbero mettervi in grande difficoltà. Le stelle vi consigliano di selezionare le cose da fare, mettendo da parte tutti quegli impegni che possono essere rimandati. In questo momento siete molto impegnati nel tentativo di risolvere un problema che vi affligge da molto tempo. Il mese di settembre costituirà una dura prova per tutte quelle persone della Vergine che stanno cercando un lavoro o che devono fare dei passi avanti nel lavoro o negli studi. Secondo le previsioni di Paolo Fox, da ottobre Venere regalerà emozioni sincere in amore.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Marte nel segno vi aiuterà a recuperare rispetto al passato e a tornare ad affrontare i problemi in maniera costruttiva. Secondo l’Oroscopo del giorno, questi pianeti vi aiuteranno a vivere l’amore con maggiore apertura e con grande voglia di emozionarvi. Tra marzo e maggio alcuni accordi sono saltati o sono accadute cose spiacevoli dal punto di vista lavorativo. Adesso ci sarà la possibilità di recuperare e di ritrovare lo spirito e l’umore giusto per confrontarvi in maniera propositiva con colleghi o superiori. È in atto una fase di rinascita anche per quanto concerne i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In questi giorni che precedono l’inizio del mese di settembre potrebbe affiorare una certa stanchezza mentale. Se avete accanto la persona giusta, potrete cercare di ritrovare lo smalto dei giorni migliori e di rimettervi in moto, soprattutto se state riprendendo le attività dopo la lunga pausa estiva. Secondo l’Oroscopo di domani, dovrete cercare di tenere a bada il vostro nervosismo, soprattutto nei rapporti con il partner. Evitate di dire cose che potrebbero ferire le persone care. Contate fino a dieci prima di esprimere giudizi taglienti o offensivi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Negli ultimi tempi avete dovuto affrontare delle trasformazioni che riguardano soprattutto il lavoro e la vostra attività professionale. Avete dimostrato di essere davvero capaci di adattarvi anche a delle situazioni che non sempre sono state agevoli. Spesso vi capita di dover lottare anche per quei diritti che dovrebbero spettarvi senza ombra di dubbio. Tutte queste situazioni potrebbero rendervi un po’ nervosi e agitati. Venere è ancora in aspetto favorevole e agevolerà i nuovi incontri e le nuove situazioni sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Molti traguardi sono alla vostra porta soprattutto in questa fase in cui sta per iniziare il mese di settembre. Soprattutto coloro che si sono preparati adeguatamente per affrontare un esame o per iniziare una nuova situazione lavorativa, potrebbero togliersi delle belle soddisfazioni. Secondo le previsioni di Paolo Fox, dovrete selezionare bene le persone che vi devono stare attorno, evitando i contatti con i perditempo. Quello attuale rimane un anno decisivo soprattutto per chi vuole emergere o cambiare lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna entrerà nel vostro segno nella giornata di oggi e porterà alcuni cambiamenti radicali nella vostra vita. Ci saranno alcuni contenziosi di carattere economico da sistemare e da chiarire una volta per tutte. Dovrete mettere fine ad alcune questioni burocratiche che sono aperte da troppo tempo. Secondo l’Oroscopo del giorno, l’opposizione di Venere vi rende particolarmente insoddisfatti dal punto di vista sentimentale. Forse avreste bisogno di evadere un po’ dalla solita routine e di ritrovare quella fiamma interiore che negli ultimi tempi si è un po’ spenta.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Con Sole e Mercurio in opposizione, è normale che affiorino tanti dubbi e tante perplessità sulle cose da fare e sulle situazioni ancora in bilico. Se lavorate con soci o collaboratori potrebbero nascere delle forti discussioni sulle cose da fare e sulle strategie da adottare e non si escludono anche scontri veementi o incomprensioni particolarmente problematiche. Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox, il mese di agosto si chiuderà con la Luna nel segno. Ecco perché dovrete cercare di seguire il vostro intuito e di assecondare i vostri desideri senza farvi condizionare da nessuno.