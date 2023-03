Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci anticipa come andrà la giornata di martedì nel suo nuovo oroscopo del giorno. Dall’ariete ai pesci, tutte le previsioni per il 28 marzo.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: le cose che non sono andate negli ultimi giorni, oggi possono essere chiarite perché è la giornata giusta. Potresti ritrovarti in un ambiente nuovo e avere anche dei piccoli successi. Spero che tu abbia risolto un problema importante sul lavoro perché hai tanta voglia di fare e di metterti in gioco. Buone notizie perché a fine mese sarai più sereno e rilassato.

Oroscopo Paolo Fox Toro: è un momento buono per le coppie già consolidate perché possono ritrovare un dialogo. Giove è vicino al tuo segno e ti porterà un periodo molto fertile e creativo. Anche Marte è dalla tua parte e nei prossimi giorni ti porterà delle buone idee. Stai recuperando umore, vitalità e forza fisica perciò non abbandonarti a stravizi inutili.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi i single sono favoriti. Riuscirai ad affrontare tutte le situazioni con energia perché ti senti molto meglio. Questa è la giornata giusta per fare una richiesta sul lavoro e se c’è un ricorso già avviato, riceverai presto una risposta da una persona che conta. Fai attenzione agli sbalzi di temperatura!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in questi giorni potrai far valere le tue ragioni e la voglia di amare si farà sentire ancora di più. Nella seconda parte della giornata avrai la Luna nel segno che ti permetterà di recuperare molte cose. Per chi ha un’attività in proprio o a provvigione ci sono delle buone notizie perché vedrà dei risultati in più. Dovresti controllare la salute dei tuoi denti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: entro la fine del mese vorresti chiarire quelle questioni che sono rimaste in sospeso. Il sole in trigono ti farà recuperare delle buone emozioni, nonostante tu sia ancora un po’ nervoso. Potrebbero arrivare delle buone notizie sul lavoro, in particolar modo se a febbraio hai chiuso una collaborazione. Stai recuperando la tua forma fisica, quindi bene per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: questo è il momento giusto per poter recuperare un discorso perso negli ultimi mesi. Dovresti chiarire delle questioni ancora aperte con il tuo ex. Se hai un’attività commerciale potrebbero esserci delle revisioni in corso a causa di alcuni conti che non tornano. Buone notizie per la tua salute perché oggi va molto meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: oggi potrebbero presentarsi delle perplessità. Nel pomeriggio sentirai proprio il bisogno di allontanarti da situazioni e persone che non capisci. Potrebbero presentarsi delle spese importanti per la casa. Chi ha un ‘attività in proprio dovrebbe rivedere alcuni conti e magari cambiare qualcosa. Non appesantirti troppo a cena e non affaticare lo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: buone notizie perché i problemi che ci sono stati all’inizio del mese, pian piano si stanno risolvendo. Sul lavoro una sperimentazione non è andata come speravi, ma non disperare perché è una cosa che può essere superata. Buone notizie per la tua salute perché oggi è una giornata di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: le stelle sono dalla tua parte, quindi per le coppie in crisi questo è il momento giusto per trovare un accordo o per condividere un progetto con qualcuno. Cerca di essere più determinato sul lavoro per risolvere una certa complicazione. Evita situazioni stressanti, il tuo fisico ne ha bisogno!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: non agitare troppo le acque, soprattutto se le cose non vanno. Concediti un po’ di tranquillità, visto che le ultime ore sono state molto pesanti. In ambito lavorativo sei preoccupato per qualcosa, ma non preoccuparti perché si risolverà tutto. Dovresti rilassarti un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: cerca di evitare le provocazioni. Ci sono delle questioni lavorative molto importanti da affrontare, quindi i sentimenti passano in secondo piano almeno per oggi. Sii più cauto sul lavoro perché è una giornata un po’ agitata, ma tu reggi le pressioni molto bene.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: sensazioni positive in arrivo, ma le persone troppo ansiose non riusciranno a godersi il momento. Potrebbero esserci dei trasferimenti. Si prospetta un pomeriggio interessante in ambito lavorativo perché questo è un buon momento per far valere le tue ragioni. La forza fisica sta aumentando, quindi buone notizie per la tua salute.