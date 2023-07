Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Agosto è molto vicino, per molte persone manca davvero poco alle ferie e alle vacanze. Tuttavia dobbiamo ancora completare questo mese e riuscirci nel modo migliore. Vediamo allora come andrà la giornata del 27 luglio, secondo l’ultimo oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: sembra che la tua vita sentimentale vada a gonfie vele, chi ha deciso di rimanere single, significa che deve chiarire ancora qualcosa dentro di sé, ma cerca di non pensare troppo al passato. Sul lavoro sarà necessario qualche piccolo ritocco e ci saranno delle tensioni a causa di un collega che non ti sta particolarmente simpatico. Bene per la tua salute, sei molto forte e determinato.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi il tuo umore è un po’ instabile, vorresti solo stare da solo per cercare di capirne il motivo. Se puoi, cerca di passare più tempo con il tuo partner, magari potresti organizzare una bella gita fuori porta. Quella di oggi sarà una giornata lavorativa molto produttiva e soddisfacente, potresti ricevere anche delle proposte inaspettate. Prenditi una pausa per ricaricare le energie, ne hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: fai attenzione, oggi potrebbe esserci qualche discussione di troppo con il tuo partner, ma alla fine ne uscirai vincitore. Sei in pensiero a causa di un problema lavorativo o di salute che riguarda il tuo partner, ma ora va molto meglio e presto arriveranno delle soluzioni. Saturno è dissonante e ti porterà a riflettere sul tuo futuro. Sul lavoro, questo è il momento giusto per liberarsi di qualche fardello di troppo e le nuove occupazioni sono da seguire attentamente. Per quanto riguarda la tua salute, stai vivendo un periodo migliore, ti senti più libero di agire e stai avendo un netto recupero.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: vedrai che il meglio arriverà in questi giorni. Se ti piace qualcuno, ma ci sono stati dei problemi in passato, questa è la giornata giusta per poter recuperare. Sul lavoro, grazie alla Luna in buon aspetto, tra oggi e domani i risultati saranno migliori del previsto. Buone notizie per la tua salute, sei in gran forma.

Oroscopo Paolo Fox Leone: si prospetta una giornata all’insegna del nervosismo, quindi se dovrai affrontare una discussione, meglio rimandarla a domani. Anche se sei molto indaffarato, cerca di non far accavallare i tuoi impegni. Per chi è alla ricerca di un impiego part time, presto arriveranno delle ottime notizie e da domani ci sarà più voglia di rimettersi in gioco. Grazie alle cure estetiche fatte recentemente, sei più affascinante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: riuscirai a gestire la tua vita sentimentale più facilmente solo se riuscirai a mettere da parte la diffidenza. Questa è la giornata giusta per programmare nuovi incontri e viaggi. Se finalmente ti sei deciso a fare un passo importante sul lavoro, le stelle saranno dalla tua parte. Sei molto teso, cerca di rilassarti un po’.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se in questo momento sei un po’ confuso cerca di andare oltre. Evita le complicazioni, sei troppo curioso e alla fine ti ritrovi in mezzo ai guai per colpa tua. Sul lavoro c’è stato un cambiamento che non volevi, ma presto arriveranno degli ottimi risultati che non ti aspettavi affatto. Bene per la tua salute, ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: i problemi di coppia possono essere superati solo se c’è una grande intesa. Ti consiglio di non pensare troppo al passato, vai avanti e guarda oltre. Cerca di capire le tue esigenze lavorative e se hai cambiato ruolo da poco tempo, alcune cose ancora non ti sono del tutto chiare. Buone notizie per la tua salute, sei molto vigoroso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: cerca di sfruttare al meglio questa giornata. I nuovi rapporti avranno una buona dose di vitalità. Se stai cercando di dar vita ad una nuova impresa, potrebbe esserci qualche ritardo. Sul lavoro cerca di evitare di discutere con una persona nata sotto il segno dei Gemelli o della Vergine. Non fare tardi stasera.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: sei una persona pragmatica anche in amore, cerca di lasciarti andare un po’ di più. Qualcuno del vostro segno tornerà sui propri passi, ma in maniera positiva. Valuta bene tutte le proposte lavorative che riceverai. Buone notizie per la tua salute, la tua forza fisica è in netto miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: questo mese si porterà con sé tutti i rapporti inutili e se ci saranno degli allontanamenti potranno essere persino liberatori. Le uniche storie che andranno avanti sono quelle basate sul reciproco rispetto. Sul lavoro dovrai cedere su una clausola di un accordo, in ogni caso fai sempre attenzione alle spese di troppo. Sei molto agitato, cerca di calmarti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: questo mese di luglio si chiude con una situazione astrologica molto tranquilla, ma nonostante ciò il tuo lato polemico uscirà fuori e potresti mettere alla prova una persona a te vicina. Questa non è la giornata più adatta per parlare di affari, se lo ritieni opportuno, puoi pensare anche di voltare pagina. Devi ritrovare un po’ di serenità.