Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Il noto astrologo televisivo Paolo Fox, dopo aver consultato le stelle, ci rivela le nuove previsioni astrali nell’oroscopo del giorno di mercoledì 27 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete. Partiamo come di consueto dal segno dell’Ariete. Per l’amore non è una giornata particolarmente facile e positiva. Forse sei solo stanco di ripetere le solite cose ma comunque vivrai una giornata all’insegna delle contraddizioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro. Cogli l’attimo e affronta subito un eventuale problema in amore. Non rimandare. Potresti accusare qualche fastidio ai denti mentre sul lavoro guardati attorno, potrebbero uscire nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: C’è troppa tensione nell’aria ma è una situazione normale considerando a quanto ci tieni alle cose. Se sul lavoro stai vivendo delle situazioni spinose, affrontale. Sembra essere il periodo giusto. Per la salute qualche grattacapo, occhio ad alcuni fastidi di stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: i cuori solitari sono in attesa ma non devono essere troppo pretenziosi. Lavoro: valuta con grande attenzione tutto quello che esce in questi giorni. Finanze ottime. Anche per la salute nulla da dire, sei in gran forma!

Oroscopo Paolo Fox Leone. I prossimi tre giorni, che porteranno alla fine di luglio, sono interessanti dato che la Luna entrerà nel tuo segno. Proteggi la pelle, quale consiglio per la salute.

Oroscopo Paolo Fox Vergine. In amore periodo sereno per le coppie mentre sul lavoro l’impegno sarà premiato. Occhio ai colpi di sole viste le temperature roventi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: dopo mesi di malumori ecco la tanto attesa serenità per i cuori in coppia. Emozioni: ti mostri un po’ troppo intollerante. Nuovi orizzonti lavorativi alla porta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: evita le polemiche in amore, sfrutta il buon transito della Luna e di Venere. Filtra le tue grandi ambizioni con la razionalità, non tutto può essere alla portata. Salute: riguardati, sei troppo stanco.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: belle notizie in arrivo. Per le giovani coppie è il momento ideale per programmare un passo importante, magari una convivenza. Sei un po’ troppo nervoso però quindi presta attenzione. Lavoro: è il momento giusto per cercare una nuova occupazione.

Oroscopo di Paolo Fox Capricorno mette in guardia da possibili crisi nelle coppie. Se tu vuoi cambiare vita ma il partner preferisce l’abitudine potrebbe infatti essere spunto per delle discussioni. Riposati questa sera, niente ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: sfrutta questa giornata per parlare se c’è qualcosa che non va. I problemi finanziari possono causare malintesi. Sul lavoro sfrutta la giornata di oggi, poi rimanda le questioni spinose a lunedì.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: situazione astrologica bella, favorevole anche per chiarire eventuali situazioni in sospeso. Sul lavoro potresti avere delle buone idee.