Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Le stelle possono riservare qualcosa di buono o anche farci affrontare giornatacce. Vediamo allora come andrà, in anteprima, il giovedì secondo le previsioni astrali di Paolo Fox. Vi presentiamo il suo ultimo oroscopo del giorno del 27 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: l’amore e il tempo non perdonano chi non è pronto, o chi non lo è mai stato. Così diceva una canzone, e forse è la verità. Sul lavoro, il tempo poi conta ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: fate in modo di non perdere la testa in questo periodo di forte stress, e magari tra qualche settimana riuscirete a ristabilire l’equilibrio mancato in questi giorni. Sul lavoro, avete la stima e la fiducia dei colleghi, dunque potrete contare su di loro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: c’è qualcuno che vi sta ronzando intorno, e voi non riuscite e rendervene conto. In realtà, forse sono in tanti, ma avete la testa da un’altra parte. Non aspettate di essere sicuri, la via va anche un po’ vissuta. Prendete questo weekend per concedervi una pausa meritata.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: tutto quello che avete intorno sortisce un effetto particolarmente forte su di voi in questi ultimi tempi, è necessario che impariate l’arte del distacco, non solamente emotivo. Sarà un fine settimana di forti riflessioni, per l’amore ma anche per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone: diciamoci la verità, non è un periodo particolarmente soddisfacente, da quando Venere si è allontanata avete perso un po’ di grinta. Ma non vi preoccupate, nulla che non possa essere risolto con un po’ di sano riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: c’è qualcosa che bolle in pentola per i sentimenti, complice anche la particolare configurazione astrale di questo periodo. Il lavoro procede bene, ma forse dovreste esaminare meglio le vostre priorità in questi giorni.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: qualche battibecco e fraintendimento con il partner, ma non dovete farne una tragedia. Del resto, la comunicazione è sempre importante nella coppia e qualche attrito potrebbe rinforzare il sentimento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Avete dei pensieri ultimamente, e forse qualche dubbio sulla vostra relazione. C’è un solo modo per risolverli, parlare o staccare un po’ la spina per concedersi un po’ di intimità di coppia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: il passaggio di Venere ha portato un certa aria di novità e voi ne siete soddisfatti. Per i lavoratori autonomi, poi, è anche periodo particolarmente importante per gli affari.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: è un periodo decisamente ”responsivo”, nel senso che potrete mettervi alla prova e magari tentare una nuova conoscenza, che non dovrà per forza diventare un rapporto serio e importante. Sul lavoro, non c’è niente che possa fermarvi in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: a poco a poco il nervosismo accumulato in queste ultime settimane sta svanendo, e con esso anche la confusione. Ora siete più forti e consapevoli. Il lavoro non manca, ma potrebbe essere implementato con il raggiungimento di una maggiore concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: novità forti, importanti, vi aspettano per i prossimi mesi, dovrete essere forti e saperle cogliere. Il discorso è valido sia in amore che in ambito lavorativo.