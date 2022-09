Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Sarà una giornata buona? O sarà meglio rimandare determinate decisioni e azioni? Scopriamolo insieme nel nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox dedicato a questo lunedì 26 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: è una giornata giusta per parlare di cose importanti in amore. Le richieste da fare sono giuste ma forse non è il periodo ideale in ufficio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Hai voglia di amore, al punto che se una persona ti ha tradito non ti importa. In questi giorni però fai delle belle scelte al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questa giornata è interessante. Settembre ti ha allontanato dall’amore, ma c’è possibilità di recupero. Chi lavora in un settore creativo avrà grandi soddisfazioni oggi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ti invito a fare cautela, rischieresti di vivere una situazione di disagio se inizierai discussioni futili in amore. Sei un po’ preoccupato per tutto, anche sul lavoro. Rilassati.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Un amore importante potrebbe nascere all’improvviso. Se una storia non funziona invece è meglio lasciar perdere. Adesso si può ragionare su quello che c’è da fare in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: è tempo di vivere una sensazione speciale in amore, anche se sei un po’ sottotono. Le cose sono faticose al lavoro ma non temere, migliorerà!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: è una giornata con la Luna favorevole. Potrebbe arrivare una bella notizia in amore entro domani. Sul lavoro piccoli intoppi, ma possono essere superati.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Attenzione alle relazioni extraconiugali. Non ne vale la pena. Ogni volta che inizi un nuovo percorso sul lavoro ti fai prendere dall’ansia. Ricordati quanti vali.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Le coppie che stanno vivendo una crisi non riescono a uscirne, almeno non oggi. Ci vuole più comprensività. L’avventura ti piace anche nel lavoro. Esami in vista favoriti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Se hai qualche disputa in corso con il partner cerca di risolvere il prima possibile. Sul lavoro giornata piena di tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: è un momento migliore in amore soprattutto per coloro che hanno vissuto un tradimento di recente. Attenzione sul lavoro, non metterti in cattivi rapporti con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Se devi parlare di cose importanti fallo oggi, è la giornata giusta per i sentimenti. Ti stai preparando per un nuovo lavoro, devi concentrarti.