Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 novembre 2022: le previsioni segno per segno

Il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox è pronto e ci svelerà come andrà la giornata in vista di sabato 26 novembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore è da ieri che si registra qualche piccola tensione, se c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne. Sul lavoro attenzione a non alimentare polemiche con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Cielo agitato per l’amore, meglio non alimentare tensioni e contare fino a dieci prima di esporti. Sul lavoro una richiesta potrebbe essere accolta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sole e Luna in opposizione consigliano una certa prudenza nei sentimenti. Sul lavoro oggi fai fatica ad ingranare, possibili rallentamenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cielo interessante per le coppie che si vogliono bene, non escludo la possibilità di fare un passo importante. Sul lavoro favoriti i nuovi progetti, hai voglia di metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi l’umore è altalenante, il partner è lontano e la sua mancanza si fa sentire. Il lavoro richiede maggiore concentrazione, ultimamente hai la testa altrove.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se sei solo di recente potresti aver conosciuto una persona carina, non fartela scappare. Cielo interessante per gli affari ma attenzione alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Attenzione nei rapporti interpersonali, oggi potresti essere particolarmente suscettibile! Sul lavoro valuta bene i pro e i contro di ogni proposta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Via libera al dialogo, le coppie che si vogliono bene hanno finalmente ritrovato una certa serenità. Stelle positiva sul lavoro, in arrivo una bella vittoria.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi qualche questione familiare potrebbe impensierirti, cerca di guardare le cose anche da altri punti di vista. Sul lavoro hai voglia di cambiare e sperimentarti anche in ambiti diversi dal solito.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Cielo interessante per gli incontri, quindi se sei solo non chiuderti in casa! Sul lavoro attenzione alle clausole di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Oggi potresti essere protagonista di qualche battibecco con il partner, cerca tuttavia di non prendere le cose troppo di petto! Cielo interessante per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ancora qualche giorno e poi potrai dire addio alle tensioni che hanno caratterizzato le ultime settimane, via libera ai sentimenti! Sul lavoro hai bisogno di maggiori garanzie.