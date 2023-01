Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

È tornato il maltempo, spesso accompagnato anche da qualche malumore. Tuttavia non per tutti sarà una “brutta giornata”. Per scoprire come andrà vi consigliamo la lettura dell’oroscopo del giorno di Paolo Fox del 26 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Per chi vive una relazione di lunga data o molto intensa, stanno arrivando grandi emozioni per voi. Chi ha lasciato un vecchio lavoro non deve demordere, alcune situazioni legali si sistemeranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Oggi non sarà una buona giornata perché Venere è in opposizione, ma da domani la giornata migliorerà. Sul piano professionale sono in arrivo grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Dovresti chiudere i rapporti che non ti fanno bene, soprattutto con chi non ti ricambia. Anche sul lavoro, è il momento di chiudere alcuni affari che ti trascini da troppo tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La luna è dissonante, non farti prendere dalla gelosia altrimenti rischi una brutta rottura con il partner. Se ci sono appuntamenti importanti, meglio rimandarli a domani.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Alcuni contrasti continuano a tornare con il partner e gli argomenti sono sempre i soliti. Provate a migliorare la vostra comunicazione. Per il piano professionale, state valutando un grande cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La Luna non è più in opposizione, ma è meglio evitare scontri anche per oggi. A lavoro nascono alcuni screzi perché nella divisione del lavoro, alla fine fai tutto tu.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Riemerge qualche vecchia questione: affrontala senza agitazione. Probabilmente ti verrà rinnovato un contratto che aspettavi da tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Alcune discussioni in amore e sul lavoro continuano a tornarti in mente, cerca di dimenticare e andare avanti per vivere in modo più sereno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Alcuni dubbi verso il partner ti invadono i pensieri, fai attenzione alle parole che usi. Arriveranno nuove proposte lavorative, ma sarà meglio non accettare, a meno che tu non sia completamente convinta.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: La Luna contraria ti porterà a qualche litigio in amore. Hai bisogno di stabilità, nei prossimi mesi arriveranno delle risposte che attenti da tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Attenzione a non portare in amore alcune tensioni nate sul lavoro, devi distinguere sempre bene i due piani. Evita discussioni sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Sarà una giornata interessante ed entro domenica un nuovo incontro potrà stupirti. Ci sarà qualche piccolo ostacolo sul lavoro, ma anche le difficoltà economiche si risolveranno nel mese di marzo.