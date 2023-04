Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Lasciamoci alle spalle il ponte del 25 aprile per focalizzarci verso le prossime giornate di relax in concomitanza con il 1° maggio. Intanto, però, torniamo alla routine quotidiana e per scoprire come andrà leggiamo il nuovo oroscopo del giorno del 26 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: si prospetta per te una giornata nervosa, ma nulla potrà fermare i sentimenti, se ci saranno delle tensioni, domani andrà sicuramente meglio. Sei molto arrabbiato perché senti di aver subito delle ingiustizie. Sul lavoro c’è bisogno di un po’ di energia, ma non preoccuparti perché domani arriverà. Se è possibile, cerca di rimandare una decisione. Per quanto riguarda la tua salute, va molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: mi auguro che tu non abbia alzato un polverone per nulla. La fase di recupero è prevista anche per chi si è arrabbiato molto nel mese di febbraio. Probabilmente qualcuno ti stuzzicherà, ma tu cerca di non arrabbiarti troppo. Sul lavoro si prospetta una giornata un po’ distratta, quindi è meglio evitare azzardi. Le stelle a tuo favore ti aiuteranno a recuperare lo stato della tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se hai intenzione di dire qualcosa di importante, fallo oggi e non rimandare le cose a domani. Potresti trovare un sollecito nella cassetta delle lettere, forse hai dimenticato di pagare qualcosa? Se vuoi acquistare o vendere una casa, valuta ogni situazione con molta attenzione. Cerca di tenere sotto controllo lo stress e il nervosismo perché fino a sabato sarà piuttosto alto.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: è meglio parlare oggi, invece che rimandare le cose a domani. Se hai conosciuto da poco una persona, cerca di essere più positivo e di non intimidirla troppo. Stai vivendo un momento un po’ altalenante, a volte sei al top e a volte il tuo umore va giù. Hai affrontato delle spese importanti per la casa, ma ci sono state poche entrate. Il tuo stato di salute va molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: mi auguro che tu abbia superato tutte le tensioni con le persone nate sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e dell’Acquario, sono le uniche che possono farti sentire solo. Sembri non esserti pentito affatto e ultimamente hai alzato un po’ troppo la voce. Prima di fare degli investimenti importanti sul lavoro, informati bene e sii cauto. Fermati ogni tanto, ne hai bisogno!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: oggi è la giornata giusta per pretendere un chiarimento con il tuo partner. Se ci sono stati dei problemi all’inizio del mese, da maggio ci sarà un riavvicinamento e qualcuno farà battere forte il tuo cuore. Sul lavoro, i più giovani possono trovare una soluzione parziale ai loro problemi oppure possono iniziare un lavoro estivo. Le cure che inizierai tra oggi e domani, andranno molto bene.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: questo non è un periodo molto favorevole ai sentimenti. In famiglia manca l’armonia e tu sei in attesa di riabbracciare una persona che è lontana. Qualcuno ha bisogno di te e tu dovresti stargli più vicino. Sul lavoro hai tanta voglia di cambiare le cose. Hai troppi pensieri per la testa e fai fatica a prendere sonno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: se ti sei innamorato di una persona impegnata, non hai più intenzione di aspettare e subire certi ritmi. Le coppie solide dovrebbero movimentare il loro rapporto, magari facendo anche qualche nuovo incontro. Questa è una giornata in cui puoi farti valere. Sul lavoro, potrai recuperare un accordo commerciale che era saltato all’inizio dell’anno, ma dovrai accettare un compromesso. Cerca di fare più movimento fisico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: oggi hai la stessa agitazione che avevi ieri, cerca di far passare questo momento senza innervosirti troppo. Sei preso da troppe cose ultimamente. Sul lavoro non pensare di non essere all’altezza di nuove situazioni, devi essere più sicuro di te stesso. Cerca di riposare di più, ne hai davvero bisogno!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: in amore va un po’ meglio, ma comunque cerca di farti scivolare addosso tutte le provocazioni. Avresti bisogno di più tranquillità per risolvere un piccolo problema personale. Se in passato hai lavorato bene, sicuramente arriveranno tutte le soddisfazioni. Gli studenti invece, potrebbero cambiare corso, la seconda parte del 2023 regalerà molto ai più volenterosi. Cerca di prenderti una piccola pausa, ne hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: tutte le cose che devi dire, dille oggi e non rimandare a domani. Non perdere di vista i tuoi interessi. Sul lavoro sei molto generoso, ma qualcuno vuole prendersi meriti che non ha, cerca di non arrabbiarti e sii superiore. Non fare le ore piccole, hai bisogno di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la Luna in buon aspetto, dal mese di maggio porterà soluzioni a qualche ombra che c’è stata in amore. Potrebbe nascere qualche conflitto con delle persone nate sotto il segno della Vergine o dei Gemelli. Sul lavoro, fai molta attenzione alle provocazioni che comunque oggi potrai affrontare con più coraggio. Presto recupererai il tuo stato di salute.