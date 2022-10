Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

Prima che inizi una nuova giornata, conviene conoscere come andranno le cose sul lavoro, in famiglia e in amore. Scopriamo insieme le ultime previsioni astrali di Paolo Fox raccolte nell’oroscopo del giorno di martedì 25 ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: cerca di essere calmo in questi giorni e soprattutto cerca di recuperare un po’ di tranquillità in amore, Venere non è più opposta. L’invito alla prudenza è ancora valido sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questa giornata è ancora un po’ agitata. In amore ci vuole un po’ di prudenza. Se vedi che in questa giornata qualcuno è contro di te cerca di prendere tempo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Le stelle di questo periodo consigliano di parlare chiaro se c’è una persona che ti interessa fatti avanti. I nuovi progetti sono rallentati.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Gli inizi di ottobre sono stati difficili, posso dire che al contrario questa fine del mese regala soddisfazioni in più, proprio oggi avrai molti pianeti a favore. Chi cerca un primo impego ha buone possibilità.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attenzione ai malintesi, la giornata di oggi può provocare qualche disturbo se in coppia ci sono problemi da tempo. Sei più distratto sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Sono giornate molto interessanti in cui si potrà definire una volta per tutte un rapporto sentimentale. La gestione del lavoro potrebbe essere più facile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: l’amore si è svegliato al punto che chi non sta più bene con una persona potrebbe cercarne un’altra. Se una certa situazione lavorativa non ti soddisfa fai pure un passo importante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Questo è un periodo interessante se vuoi cercare una nuova passione. Sono poche le coppie che vogliono lasciarsi, sono di più quelle che discutono. Stai vivendo ua fase di buon recupero sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Giornata interessante. Il periodo aiuta chi sta entrando in una nuova relazione. Novità positive per chi ha cause aperte.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: in amore nascono buone emozioni. Una persona nata sotto il segno dello Scorpione potrebbe darti un’indicazione utile sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La situazione diventa agitata per le coppie che hanno avuto problemi in passato. Non ti va di tornare a discutere di continuo a lavoro, ma oggi potrebbe essere diverso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Ecco una giornata interessante in amore. Spero che tu abbia superato i contrasti in famiglia. Tensioni nell’ambiente di lavoro.