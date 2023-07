Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Torna nuovamente l’oroscopo di Paolo Fox, che ci racconta come andrà la giornata di martedì 25 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Nella prima parte della giornata di martedì la Luna è contraria. Nel pomeriggio invece la situazione migliora. Dal giorno 29 del mese Mercurio inizia un nuovo transito e adesso non sarà più possibile rimandare una scelta. Nei prossimi giorni forse dovrai rinunciare a qualcosa, nonostante questo sia un periodo di grandi imprese. Negli ultimi due anni c’è stata parecchia confusione nella tua vita, specie a livello finanziario e lavorativo. Dovrai rivedere alcune questioni in questa fase. I single in questa estate dovranno darsi da fare, perché sono in arrivo interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, questi sono giorni complicati. Il Sole è dissonante, ma fortunatamente da venerdì Mercurio non sarà più in opposizione. Chi un problema economico o lavorativo è un po’ in ansia. Giove è nel segno e consente di cambiare vita, ma bisogna fare qualche sacrificio. Tutto quello che adesso sembra insuperabile, poi sarà solo un ricordo. A breve dovrai fare delle scelte importanti e dovrai sostenere anche delle responsabilità. In amore dovrai fare attenzione nelle prossime 48 ore. Le coppie separate da tempo avranno difficoltà a ritrovare una certa intesa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In questa giornata di martedì c’è una tensione positiva, da sfruttare sia in amore che sul lavoro. C’è un rallentamento nelle questioni professionali e molti progetti che hai in mente adesso, potranno essere realizzati solamente nella seconda parte dell’anno. Devi cercare di vivere l’amore serenamente e la prima parte della giornata è migliore rispetto alla seconda. Potresti fare scelte importante con qualcuno dei segni del Leone o dell’Ariete.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ti svegli con una certa energia e il Sole ti regala una certa capacità di decisione. Mercoledì invece ci sarà un momento di forte agitazione, anche perché ultimamente devi pensare più agli altri che a te stesso. In questi giorni ti stanno chiedendo aiuto in tanti e nonostante tu sia una persona generosa, avrai bisogno di mettere alcuni paletti, di dare spazio agli altri, ma entro un certo limite. Se hai iniziato un nuovo progetto da poco, magari hai bisogno anche di maggiore spazio di azione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Questo è un periodo di recupero per i nati sotto il segno del Leone. Se ci sono delle questioni da risolvere, sfrutta la Luna favorevole fino al giorno 27. Hai superato diversi ostacoli anche con Saturno in opposizione. Alcune persone che ami hanno dovuto affrontare dei problemi, ma con il tuo aiuto li hanno superati. Non puoi più rimandare alcune scelte di lavoro e forse un cambio di ruolo c’è stato già nel mese di marzo. In generale ci vorrebbe più serenità. Venere sarà nel segno dopo l’estate, nella prima settimana di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox la Luna è nel segno e il Sole è favorevole in queste 24 ore. A livello fisico potresti prenderti una specie di pausa rilassante, almeno per tutto il mese di agosto. Questo ti consentirà di ripartire con più grinta a settembre. Chi è rimasto a corto di idee nella prima parte del 2023, adesso ha più risorse e creatività. La fantasia si risveglia grazie alle stelle, che sono favorevoli. In questo momento devi anche recuperare un po’ di forza, visto che l’inizio dell’anno è stato pesante. I sentimenti si risvegliano nel corso del weekend.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Da questa giornata di martedì i nati sotto il segno della Bilancia hanno la Luna nel segno. In questa fase sei alle prese con chi non capisce la tua natura sensibile e ogni tanto hai anche delle preoccupazioni riguardanti il futuro. Giove è in opposizione e parla di prove da superare e di un giudizio che temi in vista dei mesi autunnali. In questo momento non ti va di essere sottoposto a giudizi. Se ci sono delle questioni in sospeso da tempo, fai attenzione a non esagerare troppo con le critiche.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Il momento è positivo per le coppie di lunga data ma non pretendere l’impossibile. In ogni caso è sempre meglio non forzare la mano. Nel settore lavorativo invece sono possibili piccoli ritardi anche per quanto riguarda alcuni pagamenti in sospeso. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di non polemizzare troppo e di iniziare a pensare anche a cosa fare dopo l’estate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Da venerdì la Luna sarà nel segno e anche il Sole e Venere saranno favorevoli. In questo periodo le stelle ti donano una grande forza, che va a coinvolgere sia l’amicizia che la passione. Tutto quello che stai vivendo adesso può essere decisivo e importante, specie se ti porta verso qualcosa di bello. Gli incontri sono favoriti e le emozioni sono da vivere senza remore. Ami viaggiare e se possibile cerca di organizzare una bella vacanza. Quando viaggi ti tranquillizzi e ti vengono anche in mente idee geniali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In tanti si chiedono se sono nati per lavorare, anche perché quando un progetto ti appassiona, allora accantoni tutto il resto per riuscire ad ottenere il meglio. Sei ambizioso e in genere desideri comandare o avere comunque un ruolo importante e decisionale. Questo progetto porta fatica e anche la rinuncia a spazi di libertà e di divertimento. Il 2023 è un anno importante per affermarti. In vista della giornata di domenica cerca di regalarti qualche emozione in più. Se hai già un amore potresti organizzare qualcosa di romantico.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, a volte ti innervosisci troppo e in questa giornata alcuni si sentiranno un po’ troppo sotto pressione e altri avranno la sensazione di non essere del tutto appagati. Se tutta questa agitazione si riversa nei rapporti d’amore, allora potrebbe essere complicata da gestire. Ci vuole più attenzione nel lavoro, forse devi rimandare delle scelte, oppure l’inizio di un programma o di un progetto. Alcuni appuntamenti saranno posticipati senza il tuo volere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna sarà bella per un paio di giorni, quindi puoi sfruttarla per vivere una situazione più vantaggiosa. Sei forte anche nel settore sentimentale e inizi a vedere le cose in maniera diversa rispetto al passato. Se ci sono stati dei dubbi, adesso devi risolverli. Alcune questioni contrattuali andranno un po’ per le lunghe a causa dell’opposizione di Marte e dal 28 anche di Mercurio. Se dei fare una nuova scelta professionale, non sarà facile ottenere tutto subito. Una decisione per settembre però andrà presa.