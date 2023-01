Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2023: le previsioni segno per segno

Il 25 gennaio sarà una giornata fortunata per alcuni e meno per altri segni zodiacali. Motivo per cui, per farsi trovare pronti, vi consigliamo di consultare l’oroscopo del giorno di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Le stelle sono dalla vostra parte, potrebbe arrivare un grande amore o una relazione importante. Il cielo è con voi, è il momento giusto per intraprendere nuovi percorsi professionali.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Hai avuto qualche difficoltà in amore, da oggi andrà meglio. Anche sul lavoro ti stai sbloccando e sta tornando la creatività. Sei pronto per prendere una decisione importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sei avvolta da una grande passione, ma fai attenzione ai nati sotto il segno dei pesci. Non siete astrologicamente compatibili. Prova a lavorare con più serenità, potrebbe arrivare qualche cambio di mansione e se qualcuno è stato ingiusto con te, questo è il momento giusto per farti valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna è dalla tua parte, venere lo sarà a partire dal 27. Forti passioni invaderanno la tua vita e avrai grandi sorprese sul lavoro: tutto ciò che credevi stesse andando male prenderà una buona piega.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Se hai discussioni in sospeso, sarebbe meglio rimandare il confronto al fine settimana. Attenzione all’eccessivo stress sul lavoro, se puoi prenditi qualche giorno di pausa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La Luna è in opposizione, per cui è meglio evitare ogni tipo di discussione con il partner. A lavoro ti faranno perdere la pazienza, ma non preoccuparti, va bene così. Non farti mettere i piedi in testa.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Le vecchie questioni come relazioni finite, separazioni e divorzi tornano a galla ed è arrivato il momento di affrontarle. Potreste perdere il lavoro, ma ne arriverà subito uno migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Per chi ha affrontato una rottura non sarà una giornata facile. Provate a non isolarvi e circondatevi di persone a cui volete bene. Sul piano professionale non dovete avere fretta: “Chi va piano, va sano e va lontano”, disse l’anziano saggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Sarà una giornata faticosa e ti senti fiacca, cerca di evitare le discussioni e a lavoro fai del tuo meglio, anche se non sarai al top.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: La Luna è favorevole e questo ti porta una grande passione e molta voglia di fare nuovi incontri. Buone notizie sul lavoro in arrivo entro il prossimo mese, abbi fiducia!

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Giove è favorevole, quindi è il momento giusto per fare grandi progetti di vita (se li volete). Per chi svolge un lavoro creativo sarà un’ottima giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Proverai emozioni forti oggi e la Luna nel tuo segno ti darà un pizzico di coraggio in più. Il lavoro è un po’ stagnante, sii intraprendente.