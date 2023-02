Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Siamo pronti per presentarvi le ultime previsioni astrali del noto astrologo Paolo Fox. Come sempre il volto televisivo ci propone il suo nuovo oroscopo del giorno del 25 febbraio, per riuscire ad affrontare il weekend con il piede giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Nella tua vita sta arrivando un po’ di serenità e la primavera porterà molte emozioni positive. A lavoro si apriranno nuove possibilità, ammesso che tu riesca a tenerti alla larga da inutili rivalità.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Il passato torna a farti visita, ma ricorda che ciò che è andato non torna più. Prova ad andare avanti e concentrarti sul futuro, anche perché c’è qualche problema economico in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Oggi non strafare, cerca di recuperare le energie perché ci saranno grandi novità in arrivo nei prossimi tre giorni. Anche a lavoro cerca di fare le cose con più calma. In passato il tuo lavoro non è stato apprezzato e va bene voler dare il meglio di sé, ma sempre senza esagerare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: In amore hai bisogno di qualche chiarimento, perché c’è qualcosa che proprio non ti torna Sarà bene parlarne in modo chiaro e aperto prima della fine del mese, perché poi le combinazioni astrali cambieranno e non saranno più a tuo favore. Chi non ha un lavoro è preoccupato, ma è tutta colpa di Giove contrario che causa ritardi in tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Cerca di mantenere la calma con le persone a cui vuoi bene, anche se delle volte ti fanno un po’ spazientire. Le stelle ti incoraggiano a fare qualcosa di nuovo e a metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: La giornata sarà abbastanza serena, ma in serata qualcosa potrebbe cambiare e turbarti un po’. Cerca di evitare i discorsi inutili con i colleghi che non ti capiscono.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Forse è il momento di parlare chiaro e mettere a tacere i vecchi disguidi avuti con i parenti. Una persona sta per tradire la tua fiducia e non sarà facile. A lavoro non ti senti completamente soddisfatta, ma le cose miglioreranno in primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Saranno giornate un po’ stancanti e in amore non c’è tanta pazienza, ma cerca di prendere le cose con calma senza arrabbiarti. A lavoro è il momento giusto per avanzare le tue proposte e far vedere quanto vali!

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Se devi parlare di cose importanti, queste sono le giornate migliori perché le stelle sono dalla tua parte. C’è una persona che ti infastidisce, ma puoi allontanarla dalla tua vita senza problemi. In arrivo novità entro metà maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: La Luna è favorevole, puoi approfittarne per mettere in chiaro alcune situazioni della vita che hanno bisogno di spiegazioni. A lavoro le difficoltà permarranno perché non è semplice mettere d’accordo tutte le altre persone con le tue idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Questo sabato potrebbe accadere qualcosa di spiacevole, fai attenzione. Urano dissonante porta pesantezza nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Questa giornata ha le stelle a suo favore e sono favoriti anche gli incontri d’amore per la giornata di oggi. A lavoro potrebbe esserci un aumento degli incarichi e un maggior guadagno, complimenti!