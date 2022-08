Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 agosto 2022: le previsioni segno per segno

L’astrologo e volto televisivo Paolo Fox ci rivela le nuove previsioni astrali del giorno. Scopriamo insieme l’oroscopo di giovedì 25 agosto, segno per segno, per scoprire cosa ci riservano le stelle.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi siete un po’ in calo dal punto di vista emotivo, rimandate a domani le discussioni con il partner. Sul lavoro siete stanchi, non strafate per oggi.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Buone notizie in amore, Venere è dalla tua parte, vivrete una giornata da favola con il vostro partner. Non è, invece, il momento di pensare al lavoro concedetevi un meritato riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: L’amore si annuncia turbolento in questa giornata, meglio stare un po’ da soli. Anzi, magari concentratevi nel lavoro ci sono per voi ottime prospettive di guadagno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi cerca di stare un po’ attento. Se sei in coppia la giornata si annuncia turbolenta. Per il lavoro ancora qualche giorno e potresti avere occasioni da favola.

Oroscopo Paolo Fox Leone: è il vostro momento. State vivendo un idillio con il vostro compagno e, se siete soli, questo è il momento giusto: potreste incontrare l’anima gemella. Positivo anche l’ambito lavorativo, alcuni progetti si concretizzeranno.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Un umore altalenante non vi consentirà di vivere un rapporto di coppia sereno, aspettate giorni migliori. Sul lavoro tutto procede per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Sereni ed equilibrati state vivendo un momento di stabilità con il vostro amore. Molti i progetti in cantiere per il lavoro, scegliere bene…

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore l’esuberanza potrebbe farvi commettere qualche errore, andateci piano. Il lavoro procede a gonfie vele: avanti così!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore state attenti alle scelte sbagliate, potreste cadere in un tranello. Anche nel lavoro qualche tentennamento, arriveranno presto tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Ostinati anche in amore i nati sotto questo segno devono essere più flessibili con il proprio partner se voglio evitare litigi. Nel lavoro non è il momento di fare progetti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Vi state godendo le ferie estive, ma attenti a non farvi trascinare troppo dall’atmosfera vacanziera potreste perdere il vostro amore. Ancora decisioni importanti da prendere per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Non è il momento di pensare all’amore, siate pazienti ce ne sarà anche per voi. Tanto lavoro e grandi occasioni in ballo.