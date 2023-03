Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Le novità astrali rivolte a tutti i segni zodiacali nel nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco tutto quello che c’è da sapere per la giornata del 24 marzo.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: dovresti essere più tranquillo perché questo fine settimana ti regalerà successo. Potresti fare delle nuove amicizie che potrebbero darti una mano, quindi non sottovalutarle. In ambito lavorativo il tuo atteggiamento risoluto potrebbe causare delle tensioni. Bene per la tua salute perché stai recuperando.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere e Luna sono favorevoli e daranno una mano alle relazioni più facili. In questo week end potresti avere dei chiarimenti. Sul lavoro potresti avere un’occasione in più, ma cerca di mettere da parte le tensioni perché potrebbero arrivare da un momento all’altro. Cerca di non strafare stasera, te lo consigliamo per la tua salute!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: lascia perdere quelle persone che non comprendono il tuo desiderio di amore! Buone notizie per le coppie consolidate perché potrebbero avere un ritorno di fiamma. Con Saturno contrario il lavoro sembra essere in fase di revisione, potrebbero quindi tardare delle cose come ad esempio una vendita. Non disperare perché alla fine si sistemerà tutto. Nel complesso sarà una giornata molto stancante per te.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: mi auguro per te che negli ultimi due giorni non ci siano state delle tensioni perché hai un cielo favorevole. Senti il bisogno di fare dei progetti importanti e questo bisogno si farà sentire anche sul lavoro. Dovresti fare un po’ di attività fisica per scaricare le tue ansie.

Oroscopo Paolo Fox Leone: in amore chi sta vivendo una crisi non può pensare di superarla dall’oggi al domani, ma potresti fare delle nuove conoscenze molto interessanti, quindi non disperare. Questo periodo è favorevole per i single o per chi è in cerca di una relazione part time. In ambito lavorativo questo è il momento giusto per fare delle nuove proposte e potresti aver anche già ricevuto delle risposte positive. Dovresti solo cercare di essere un po’ più calmo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Luna e Venere sono dalla tua parte e potrebbero far nascere degli amori piacevoli. Anche le coppie che hanno avuto un po’ di problemi oggi potrebbero recuperare. Sul lavoro devi essere consapevole che niente sarà più come prima. Organizza una gita per rilassarti, ne avresti davvero bisogno!

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: anche se stai vivendo delle forti emozioni, non farti condizionare e non lasciare il certo per l’incerto! Attenzione perché potrebbe presentarsi qualche conto da saldare del passato. Sul lavoro stai vivendo un periodo molto stancante, dovresti quindi iniziare a considerare l’idea di cambiare lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: in questo momento non è nemmeno facile parlare per te! Sei molto teso e nervoso. In ambito lavorativo dovresti cercare di chiarire le cose che non vanno. Fai attenzione perché oggi potresti perdere le staffe se stuzzicato da qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: oggi potresti fare delle proposte perché è proprio il giorno giusto! Le coppie che vorrebbero avere un figlio dovrebbero darsi da fare, oggi è la giornata adatta. Avrai le stelle dalla tua parte anche nei prossimi giorni, quindi questo è un periodo molto positivo per te. Hai bisogno di nuovi stimoli, ma anche di qualcosa in più. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle importanti novità quindi stai all’erta! Cerca di dormire di più perché in questo periodo sei molto stanco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: i due giorni precedenti sono stati molto pesanti, ma non perderti d’animo perché oggi si presenterà una bella situazione. Se in questo momento stai vivendo due storie d’amore o stai lottando contro un passato difficile, riuscirai ad avere le idee più chiare. Sul lavoro sei un po’ agitato a causa di alcuni accordi che tardano ad arrivare e per alcune spese che devi sostenere. Cerca però di essere più sereno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Luna e Venere sono contrarie, infatti sarà una mattinata all’insegna della stranezza. Le coppie con un po’ di problemi oggi potrebbero avvertire qualche disturbo perciò cerca di non discutere per cose banali. Sul lavoro potresti avere una rivalsa, prima però devi sistemare una questione legale o economica. In questo periodo sei particolarmente stanco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: chi sta vivendo una crisi di coppia oggi dovrebbe fare chiarezza. Hai Saturno favorevole che ti farà rimettere in gioco e ti schiarirà le idee. Anche sul lavoro questo è il giorno giusto per chiarire delle questioni. Bene anche per la salute perché stai avendo un recupero psicofisico.