Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Sabato ci spalanca le sue porte, l’ultimo di questo mese. Ormai siamo nel vivo dell’estate, il caldo contraddistinguerà le nostre giornate, che diventeranno sempre più faticose, fino a che non si andrà in vacanza. Vediamo cosa ci suggeriscono le stelle stando all’ultimo oroscopo del 24 giugno di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: forse oggi è la tua giornata fortunata perché puoi vivere un incontro d’amore con serenità. È giunto il momento per te di non accontentarsi più di situazioni banali e poco stimolanti, punta alla qualità dei rapporti. Sul lavoro non avere paura di portare avanti tutti gli impegni che avevi in programma perché la seconda parte di questo mese sarà favorita da Venere e Marte in ottimo aspetto. Per quanto riguarda la tua salute, puoi superare i tuoi problemi sotto lo stretto consiglio di un esperto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se all’interno del tuo rapporto di coppia c’è qualche dubbio, sarebbe meglio che lo affrontassi tra oggi e domani. So che vorresti vivere almeno per un po’ senza preoccupazioni, ma per il momento non è ancora possibile. Almeno cerca di sfruttare il tuo pragmatismo. In campo lavorativo oggi puoi iniziare a pensare ai programmi della prossima settimana. Se hai qualche disturbo, non affidarti al fai da te, è sempre meglio rivolgersi ad un medico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se sei single, forse dovresti rivedere qualche tuo atteggiamento indisponente che impedisce alla persona per cui provi un interesse di avvicinarsi, non è sempre colpa degli altri! Oggi sarai molto distratto da tutto quello che ti succede intorno. Sul lavoro sei disponibile a risolvere tutti i problemi, inoltre molto presto arriverà una bella notizia. Sei in gran forma, infatti stai recuperando molto in fretta le forze.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: i legami coniugali possono ritrovare finalmente un po’ di armonia, seguita da un’intesa mentale ed erotica. Oggi sei più nervoso del solito, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, fai attenzione a ciò che ti viene proposto perché potrebbero essere cose molto interessanti. Si prospetta una fase molto importante e ricca di cambiamenti. Non pensare sempre al lavoro, ogni tanto divaga la mente.

Oroscopo Paolo Fox Leone: anche se hai avuto dei momenti no, pieni di frustrazione ora puoi finalmente pensare in positivo. Vedi le cose in modo diverso e non ti senti più un perdente. A lavoro dai il meglio di te anche perché sta tornando una buona carica di vitalità. Se qualcuno di voi è stato male, ora sta vivendo una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la Luna nel tuo segno ti porterà ad essere più giudizioso. Affaticati il meno possibile e ritrova il tempo per stare in compagnia della tua dolce metà. Fai attenzione perché il nervosismo è in agguato ed entro la fine del mese dovrai fare una scelta che riguarda l’amore oppure un lavoro. In campo lavorativo qualche buona notizia è in arrivo e nella seconda parte dell’anno potrai fare dei cambiamenti molto interessanti. La tua salute va molto meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: in questa giornata potrebbe esserci qualche ritardo o qualche disagio in generale, in ogni caso cerca di mantenere la calma. Qualcuno potrebbe ritrovare la voglia di amare dopo tanto tempo. Non demordere perché presto arriveranno delle nuove opportunità e molti incontri saranno fortunati. Sul lavoro non prendere delle posizioni troppo nette, anche se hai ragione devi sempre considerare il parere delle altre persone. Questo week end per te sarà di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: stai vivendo un periodo di forti contrasti e di freddezza. Le cose sono due, o non ci stai con la testa o hai al tuo fianco una persona che non capisce nulla di te. Tieni duro, anche se in certi giorni è ancora più difficile, ma oggi finalmente le stelle sono dalla tua parte e ti doneranno un po’ di serenità. Sul lavoro, presto arriverà una buona notizia e ci saranno anche dei risultati migliori, nonostante tu non ti senta pienamente soddisfatto. Fisicamente va molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: sei sempre più stanco, quindi almeno per il momento sarebbe meglio che rimandassi ogni discussione. Non sei in gran forma perché nelle ultime due settimane hai fatto talmente tante cose che ora lo stress inizia a farsi sentire. Sul lavoro, oggi le cose non sono molto scorrevoli e ci saranno delle tensioni, quindi per il momento è meglio non fare scelte affrettate, aspetta la giornata di lunedì. Sei molto ansioso.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: sei molto affascinante, inoltre le stelle favorevoli ti faranno avere un ottimo recupero psicofisico. Chi è single potrebbe fare dei nuovi incontri. Finalmente sul lavoro tutto va per il verso giusto. Dovresti curare di più il tuo fisico, magari facendo un po’ di movimento, poi se mettessi da parte i pensieri di troppo sarebbe ancora meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: non escludo che tu oggi possa avere delle piccole discussioni di coppia. Il problema nasce proprio dal fatto che hai in mente due persone, quindi forse è arrivato il momento di fare una scelta, ma non avere fretta, pensaci bene. In campo lavorativo se hai una causa in sospeso già da un po’, dovresti arrivare a un compromesso. Sei un po’ troppo ansioso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: magari in questi giorni potresti incontrare una persona che ti interessa senza aver programmato nulla. Questo è il momento giusto per fare delle scelte importanti, infatti chi ha pensato a un matrimonio oppure a una convivenza, sarà favorito. Sul lavoro ci saranno delle novità molto importanti, non escludo che si possa trattare anche di una promozione. Sei più ottimista e hai tanta vitalità.