Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci presenta le sue previsioni astrali per il venerdì. Infatti, per affrontare la vigilia del weekend senza troppi problemi evitando di commettere errori, conviene scoprire in anticipo come andrà la giornata. Ecco, allora, il nuovo oroscopo del giorno del 24 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Continua ad essere un bel periodo, soprattutto grazie a Venere che rimarrà nel segno fino al 16 marzo. Nonostante ciò, rimani sempre molto pessimista, è ora di iniziare a vedere il bicchiere mezzo pieno. A lavoro ti accompagnano grandi soddisfazioni grazie alla tua caparbietà.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Sarà una giornata serena ed interessante. Qualche amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Si avvicina un buon periodo di recupero in vista della primavera e potrebbero arrivare nuove soddisfazioni a lavoro che premiano il vostro impegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Il mese si chiude con la Luna nel segno, così potrai recuperare tutte le discussioni e chiarire finalmente le varie situazioni. Arrivano buoni risultati a lavoro, cerca di mantenere la tua fiducia nel futuro, ti sorprenderà!

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna non è più contraria, quindi è il momento giusto per chiarire delle situazioni spiacevoli. Senti della scontentezza in alcune situazioni ed è bene che tu lo faccia presente, per non rimuginare sempre sulle solite questioni. Attenzione alle dispute con le persone nate sotto il segno dell’Ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Una persona vorrebbe farti perdere la calma, ma non cedere alle sue provocazioni. A lavoro è un momento favorevole per proporre le tue idee o fare qualche osservazione per migliorare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Sarà una giornata abbastanza serena, anche se qualche tensione a lavoro non mancherà. Dovrai prendere una decisione importante nei prossimi giorni.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Finalmente puoi ritrovare un po’ di serenità e potrai finalmente chiarire le discussioni avute in amore e in famiglia. Giove è ancora in opposizione, quindi è bene mantenere la massima cautela.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: La Luna in opposizione rende difficile la comunicazione e vieni frainteso. Hai bisogno di un po’ di buon umore, cerca di circondarti di gente simpatica. Attenzione alle spese di troppo e alla stanchezza eccessiva.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Potrebbe nascere un nuovo incontro molto importante in questi giorni. Fisicamente vivrai un bel recupero, le stelle sono dalla tua parte, è il momento giusto per mostrare un po’ di intraprendenza a lavoro!

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Cerca di rilassarti un po’, non c’è bisogno di mantenere sempre la tensione così alta. Cerca di non innervosirti troppo perché alcune discussioni con i familiari o i colleghi sono dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Giove è ancora favorevole e sta per arrivare una bellissima notizia da un tuo amico o una tua amica. A lavoro arriveranno grandi soddisfazioni nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Il fine settimana sarà all’insegna dell’amore e di nuovi piacevoli incontri. Le incertezze amorose saranno soltanto un brutto ricordo. Non sottovalutare nuove proposte lavorative, cerca di metterti sempre in discussione.