Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Tra impegni lavorativi, situazioni sentimentali, amicizie ed emozioni, scopriamo cosa ci riservano le stelle per mercoledì 24 agosto. Vi presentiamo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore stai facendo i conti con un periodo un po’ difficile, cerca di isolarti. Sul lavoro, occhio alle discussioni, anche se saranno banali!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Ancora un po’ di confusione nella sfera sentimentale, c’è chi addirittura sarà costretto a rimandare il matrimonio. Sul lavoro, le stelle promettono bene, scelte da fare a partire dal 29!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore ora sei meno agitato, molto però dipende da te e da quello che vuoi. Sul lavoro, hai tante idee e tutte ora vengono apprezzate. La fase di recupero è appena iniziata!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore occhio alle relazioni parallele e ai ritorni di fiamma. Sul lavoro, giornate buone per far partire un progetto. Cerca, però, di avere più conferme e garanzie!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore devi farti coraggio e lasciarti andare a nuovi incontri. Sul lavoro, offerte importanti e opportunità da cogliere al volo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore finalmente hai fatto chiarezza, ma cerca di mantenere la calma e di non colpevolizzare chi ti sta accanto. Sul lavoro, entro la fine del mese arriverà una risposta!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore la mattinata parte sottotono, il pomeriggio è di recupero, ma occhio alle discussioni. Sul lavoro, hai dovuto fare i conti con molti cambiamenti, ma questo non è dipeso certo da te!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Basta con il passato, devi andare avanti in amore. Sul lavoro, le soluzioni non mancano: così riuscirai a risolvere un problema!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Luna e Venere sono dalla tua parte, favoriti gli incontri. Sul lavoro, sei ottimista e hai energia da vendere e così riuscirai a farti notare!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La Luna non è contraria, in amore sta iniziando la fase di recupero. Sul lavoro, bene il pomeriggio, anche se ancora non sei uscito del tutto da un periodo difficile!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore cerca di mantenere la calma, di essere paziente perché in serata torneranno le incomprensioni. Sul lavoro, sei esigente e pretendi molto dai collaboratori che sono con te!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore la mattinata promette bene, sicuramente di più rispetto al pomeriggio. Sul lavoro, cerca di agire con calma, di essere sereno!