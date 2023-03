Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta ancora una volta come andrà la giornata di giovedì nel suo nuovo oroscopo del giorno del 23 marzo.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: buone notizie in amore, le coppie che hanno litigato possono fare pace perché questo è il giorno giusto, fate però attenzione perché avrete delle emozioni in contrasto tra loro. Stai vivendo un periodo di particolare agitazione. In ambito lavorativo stai fremendo per l’approvazione di qualcosa e vorresti che avvenisse in tempi molto brevi. Hai molti pianeti nel tuo segno e questo potrebbe farti agitare ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox Toro: buone notizie per te perché avrai degli incontri molto piacevoli. Non voltarti indietro se hai da poco concluso qualcosa. Sul lavoro, finalmente quelle promesse che ti erano state fatte in passato potrebbero essere mantenute; e a metà dell’anno arriveranno delle conferme. In questo periodo sei molto stressato e la sera sei sempre esausto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: hai Sole, Luna e altri pianeti a tuo favore. Le coppie stabili potrebbero iniziare a pensare ad una casa oppure ad un figlio, è sicuramente il momento giusto! Sul lavoro c’è qualcosa da cambiare, quindi inizia a pensare a cosa dovrai dire al tuo capo. Non strafare troppo per la tua salute!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: anche oggi sei pieno di pensieri. Se non hai ancora risolto dei problemi passati, discuterai con il tuo ex. Se invece sei innamorato di qualcuno, non fare passi affrettati, ma aspetta venerdì perché avrai le idee più chiare. In ambito lavorativo fai attenzione alle questioni economiche. Per quanto riguarda la tua salute invece, avrai dei piccoli malesseri.

Oroscopo Paolo Fox Leone: sei ancora turbato in amore, ma oggi potresti vivere un’emozione in più, sta tornando la voglia di stare in mezzo alle persone. Anche in ambito lavorativo dovresti rimetterti in gioco. Per quanto riguarda la tua salute invece, cura di più il tuo aspetto fisico con un po’ di attività fisica e di sana alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: non perdere tempo a discutere di motivi banali, pensa piuttosto a recuperare l’intimità che hai perso con il tuo partner. Evita le persone tormentate anche perché non sopporti chi cambia idea continuamente. In ambito lavorativo, ti consigliamo di non fare passi falsi prima di maggio. Buone notizie per la tua salute perché stai recuperando!

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: in questo momento sei molto stanco, ma è colpa dei pianeti in dissonanza. Aspetta il giorno 27 prima di fare delle scelte importanti. Potrebbero presentarsi dei problemi in famiglia o con un ex perché non riuscite a giungere ad un accordo. Sul lavoro qualcosa non è chiaro, quindi fai attenzione agli aspetti burocratici. Sarai molto teso a causa della tua stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: oggi sei molto nervoso, ma non dovresti arrabbiarti troppo. Ti consigliamo anche di non lasciarti andare a recriminazioni inutili. Anche sul lavoro sei molto ansioso perché stai aspettando una risposta. Questo nervosismo non giova alla tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: potresti confermare un sentimento, quindi sarà una mattinata interessante per te! Orai sai cosa desideri e questo non è poco. In ambito lavorativo vorresti tanto dare vita ad un’idea e la sua realizzazione è imminente. Potrebbero esserci dei cambiamenti. Per la tua salute ti consigliamo di evitare gli sforzi perché potresti avere dei fastidi alla schiena.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: giornata decisamente sottotono poiché continui a vivere delle emozioni altalenanti, quindi sarebbe meglio non strafare. Non trovi? Una forte concentrazione di pianeti ti porterà dei problemi anche sul lavoro. A fine giornata sarai esausto!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: hai le stelle favorevoli, quindi non rimandare i chiarimenti. Calmati perché oggi sei più nervoso del solito. Sul lavoro ci sono delle nuove prospettive, quindi sii più ottimista. Sei molto distratto, questo potrebbe portarti dei guai.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: ci saranno delle nuove emozioni grazie all’arrivo di Marte che ti regalerà anche una domenica molto positiva. Cerca di non sottovalutare i rapporti che stanno nascendo ora. In ambito lavorativo stai vivendo un periodo molto buono che ti farà ottenere degli ottimi risultati, soprattutto da maggio in poi. Avrai però un calo di energie, quindi fai attenzione alla tua salute!