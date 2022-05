Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Anche oggi Paolo Fox ci rivela le ultime novità, tra amore e lavoro, per quanto riguarda l’oroscopo del giorno di lunedì 23 maggio 2022. Scopriamo le sue previsioni!

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Buone intuizioni quelle in arrivo oggi, c’è un buon recupero per i sentimenti. Sul lavoro invece sono possibili ritardi, non perdere la pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Belle emozioni in arrivo, la Luna è favorevole, se sei solo guardati intorno. Sul lavoro invece cerca di non innervosirti più del dovuto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore questo momento è piuttosto riflessivo, non ti vuoi accontentare! Sul lavoro invece c’è aria di tempesta, non alimentare inutili polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore presto inizierà una fase di recupero, riavvicinamenti in arrivo. Sul lavoro, cerca di cambiare un po’, ma attenzione: meglio mantenere la calma perché la confusione è dilagante!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore se hai dovuto fare i conti con qualche incomprensione ora è arrivato il momento di recuperare. Sul lavoro, notizie importanti in arrivo soprattutto se hai in corso una causa!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se hai bisogno di fare chiarezza in amore questo è il momento giusto, in estate bisognerà fare i conti con altre ‘verifiche’. Sul lavoro, occhio alle spese: in passato non hai certo avuto a che fare con un livello finanziario buono. E ora ne risenti!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Se senti la necessità di parlare di questi familiari meglio farlo ora, o comunque entro domani. Sul lavoro, cerca di fare prudenza con il denaro e occhio al nervosismo: i ritardi ti rendono un po’ irascibile!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Nel weekend in amore hai dovuto superare una bella prova, ora sta iniziando la fase di recupero. Sul lavoro, meglio fare dei progetti, ma occhio agli investimenti perché Saturno è contrario!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Un po’ di indecisione in amore, la settimana inizia con un po’ di confusione. Sul lavoro, cerca di farti scivolare le cose di dosso, almeno per queste 48 ore!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Il Sole è tornato dalla parte e la giornata in amore promette grandi cose. Sul lavoro, nuove proposte in arrivo: ma non fare qualcosa di nuovo se non ne sei pienamente convinto!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Buone notizie in amore, cerca di lasciarti andare. Sul lavoro, meglio mantenere la calma e tutto migliorerà: tempo al tempo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Buone notizie in amore perché la Luna è dalla tua parte: cerca di lasciarti andare a passioni travolgenti, senza limiti. Sul lavoro, che ne dici di rimetterti in gioco? Hai bisogno di sperimentare, fare cose nuove!