Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci propone le sue nuove previsioni astrali nell’ultimo oroscopo del giorno dedicato a sabato 23 luglio. Iniziamo il weekend con il piede giusto con le novità segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Lasciati andare all’amore, ma cerca anche di ascoltare il partner: va bene la passione, ma non puoi sempre avere ragione tu. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma perché la fretta non aiuta!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bene l’amore, nuovi incontri e nuovi intrighi all’orizzonte. Sul lavoro, proposte importanti in arrivo: insomma, il periodo è ottimo. Non puoi (e non devi) fermarti proprio ora!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La passione scandisce la tua giornata: bene i nuovi incontri, ottimo il rapporto per le coppie che si sono conosciute da poco. Sul lavoro, fatti avanti e dichiara a tutti le tue idee!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Sei forte, determinato, non hai paura di prendere delle decisioni: fai chiarezza nel tuo cuore, basta con i dubbi. Sul lavoro, il cielo promette bene per gli imprenditori o per chi vuole rimettersi in gioco!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bene l’amore, hai finalmente ritrovato la vitalità: ottimo il rapporto con i nati sotto il segno della Bilancia. Sul lavoro, prima di accettare delle proposte riflettici bene!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è arrivato il momento di fare chiarezza. Favorito chi ha intenzione di guardarsi attorno. Sul lavoro, hai tante idee: sei creativo e sono favoriti gli attori o i lavoratori autonomi!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Nel weekend dovrai fare i conti con delle giornate strane, quindi meglio staccare la spina. Sul lavoro, hai tantissime cose da fare, molti pensieri. Ma anche troppe idee, qualcosa sarà vincente!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Buone notizie per l’amore perché la Luna non è più contraria. Sul lavoro, cerca di muoverti un po’: non puoi stare fermo e aspettare!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è in opposizione, quindi in amore hai dei dubbi: cerca di fare chiarezza. Sul lavoro, bene i rapporti di collaborazione: non mollare, anche se in tanti pretendono forse troppo da te!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore ci sono delle discussioni nell’aria, forse è tutto da ricondurre a un’incompatibilità caratteriale. Sul lavoro, non sei molto convinto, quindi stai provando tutte le strade senza avere troppe certezze!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è dalla tua parte, quindi la sfera sentimentale è in recupero. E riuscirai finalmente a fare chiarezza. Sul lavoro, cerca di agire: forza, soprattutto tra oggi e domani!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore la giornata non è delle migliori, quindi cerca di non alimentare le polemiche: non è il momento di discutere. Sul lavoro, cerca di evitare i disagi: meglio mantenere la calma su tutti i fronti!