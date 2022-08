Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Anche oggi torna Paolo Fox con il consueto appuntamento con l’oroscopo del giorno, dedicato a martedì 23 agosto. Ancora una volta l’astrologo ci rivelerà le sue previsioni segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna è dissonante, sei un po’ nervoso e stai facendo delle battute che potrebbero infastidire chi ti sta accanto. Sul lavoro, cerca di non fare polemiche: hai bisogno di ritrovare un po’ di serenità!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Le stelle sono dalla tua parte, ma in amore c’è bisogno di chiarire qualcosa. Sul lavoro, il periodo promette bene: il Sole è favorevole e qualcosa inizia a muoversi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Favoriti i nuovi incontri: non sottovalutarli, ma approfittane. Sul lavoro, tutto dipende da te e da quello che vuoi: nessuna difficoltà e nessun tipo di intralcio sul percorso!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore cerca di risolvere un problema perché non riesci a trovare la giusta armonia. Sul lavoro, non è il momento giusto per i nuovi progetti: tempo al tempo!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore cerca di parlare, di chiarire qualcosa che non va. Sul lavoro, le idee non ti mancano e la prossima settimana sarà quella vincente!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna è dalla tua parte, quindi l’amore procede a gonfie vele. Sul lavoro, le giornate sono interessanti, soprattutto se hai in mente un nuovo progetto!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è dissonante, quindi occhio ai ritardi nella sfera sentimentale. Sul lavoro, Mercurio inizia un transito importante: che ne dici di organizzare qualcosa di bello?

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore è meglio evadere un po’, liberare la mente. Sul lavoro, pensa già a settembre. E ai progetti futuri!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La fine del mese sarà speciale per l’amore. Sul lavoro, le novità non mancano e i grandi progetti sono dietro l’angolo!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La Luna è ancora in opposizione in amore, quindi cerca di portare pazienza. Sul lavoro, cerca di non discutere e di tenere lontano, per quanto possibile, le polemiche!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore occhio alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro. Sul lavoro, cerca di avere pazienza per quanto riguarda la sfera economica: molte soluzioni arriveranno!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Favoriti i nuovi incontri in serata, cerca di lasciarti andare. Sul lavoro, momento interessante in autunno!