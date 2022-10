Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

I consigli per migliorare la giornata di sabato 22 ottobre. I suggerimenti delle stelle per migliorare i propri rapporti sia privati che lavorativi. Vediamo allora cosa suggerisce Paolo Fox nel suo nuovo oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Non dedicare tutto il tuo tempo al lavoro, lascia spazio anche all’amore! Se ti invitano a fare qualcosa di nuovo non dire di no, mettiti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo sabato recuperi un po’ di serenità. Pare proprio che non hai voglia di metterti in discussione in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Chi è rimasto troppo tempo in un rapporto ora cerca nuove relazioni. Se ci sono argomenti spinosi da affrontare consiglio di rimandare ogni cosa a lunedì.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se c’è qualcosa di cui devi parlare è meglio che lo fai adesso. Dopo tanti no arriva anche una situazione buona per qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Ci sono delle tensioni, ti senti nervoso. L’amore deve essere semplice, se diventa complicato forse non è la persona giusta. Anche sul lavoro ci sono problemi da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Le storie che nascono ora saranno intriganti. Non rinunciare a nuovi incontri. Cambio di un contratto in arrivo per qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In questi giorni non manca una bella energia ma il ritardo a un incontro di qualcuno potrebbe contrariarti. Il settore artistico è favorito in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi e domani le stelle ti proteggono. Se il tuo cuore è solo ora puoi vivere sensazioni part time. Non metterti contro qualcuno a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Non ti spazientire, almeno oggi. Se devi parlare con una persona e rivelare quello che senti fallo oggi ma attento alle parole. Dovresti anche riposare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: A breve riprenderai quota in amore, non sottovalutare i nuovi incontri. Giornata buona anche per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se devi parlare di cose importanti è meglio parlare adesso piuttosto che la prossima settimana. L’ansia di fare troppe cose può mettere fretta alle tue iniziative.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Da domani le stelle saranno amiche ma c’è qualcosa che non funziona, forse sei con la testa tra le nuvole. È probabile che non tutte le risposte siano arrivate a lavoro.