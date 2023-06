Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Per alcuni segni zodiacali sarà un giovedì frizzante e pieno di emozioni, per altri meno. Vediamo cosa ci consiglia Paolo Fox e quali sono le sue nuove previsioni astrali contenute nell’oroscopo del 22 giugno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: per chi è single è arrivato il momento di guardarsi attorno, ora puoi finalmente credere nel futuro con grande speranza. Ti senti più forte e hai tanta voglia di stare in mezzo agli altri. Sul lavoro, la situazione è abbastanza scorrevole, ma il nuovo transito del Sole potrebbe portare a fare delle spese di troppo. Bene per la tua salute perché sei più attivo e scattante.

Oroscopo Paolo Fox Toro: dal punto di vista sentimentale, la giornata di oggi sarà poco costruttiva. Qualcuno in passato ti ha fatto del male e tu desideri avere giustizia. Sul lavoro, tutti sono dalla tua parte e se devi fare dei colloqui importanti, sarebbe meglio rimandarli a domani. Per quanto riguarda la tua salute, sii costante nel curare il tuo fisico, inoltre dovresti evitare discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: potresti fare molto per la tua famiglia come ad esempio pensare ad una nuova casa oppure a dei viaggi da fare insieme. Metti da parte i brutti pensieri e smettila di pensare di non essere all’altezza delle situazioni. Sul lavoro, da sempre hai la capacità di convincere gli altri, inoltre il tuo fascino ti aiuta molto. A fine giornata potresti avere degli sbalzi di umore e di pressione.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: buone notizie in arrivo perché il Sole è nel tuo segno e potrebbe far tornare l’amore nella tua vita. Oggi è una giornata adatta alle riconciliazioni, ma stai attento alle provocazioni di troppo. In ambito lavorativo, hai sempre più voglia di cercare un’occupazione più soddisfacente e di avere gente nuova attorno a te. Buone notizie per la tua salute perché migliora la resistenza fisica.

Oroscopo Paolo Fox Leone: buone notizie in arrivo perché i giovani faranno degli incontri entusiasmanti, inoltre questo è un periodo favorevole per chi vuole sposarsi o ufficializzare una storia. Sul lavoro, se ultimamente ti sei sentito sottovalutato o messo da parte, ora puoi riprenderti la scena. A fine giornata sarai molto stanco, quindi evita di strafare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: si prospetta una situazione interessante per i nuovi amori, quindi metti da parte la tua timidezza! Questo è il momento giusto per confrontarsi e se c’è un problema, vedrai che si risolverà facilmente. Sul lavoro, organizza degli incontri, ci sono delle novità in arrivo. Le stelle ti faranno avere una ripresa, ma sei un po’ troppo sotto pressione e i nervi sono il tuo punto debole.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se sei in coppia da un po’, in questi giorni potresti vivere qualcosa di inaspettato. Oggi è una giornata positiva, infatti tutto sembra essere più facile. Sul lavoro, non tirarti indietro proprio adesso, questo periodo è promettente perché ci saranno tante occasioni. Per quanto riguarda la tua salute, dovresti curare di più la tua alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: c’è un po’ di agitazione dal punto di vista sentimentale, non si parla di crisi di coppia, ma ci sono delle questioni esterne al rapporto che ti fanno percepire il tuo partner più lontano. Sei nervoso e poco disponibile al confronto, inoltre dovresti controllare la tua ansia. Sul lavoro sarai molto intollerante e avrai voglia di buttare all’aria tutto quello che hai fatto finora. Sei troppo stressato.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: buone notizie in arrivo perché in questa giornata avrai tante soddisfazioni. Se hai in mente di fare qualcosa, falla entro stasera. Sul lavoro non rimandare nulla e affronta qualsiasi questione con molta calma. Per quanto riguarda la tua salute, recupera un po’ di energia perché la giornata di domani sarà molto stressante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi avrai talmente tante cose da fare che non darai il giusto spazio alle persone che ti vogliono bene. Se senti i nervi a mille, cerca di non agitarti troppo e prima di prendere qualsiasi decisione, aspetta un po’. Sul lavoro dovrai superare un piccolo ostacolo come ad esempio un problema da risolvere all’ultimo momento. Bene per la tua salute perché hai molta forza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: quella di oggi è una giornata sottotono, quindi sarebbe meglio evitare contrasti. A volte per te discutere è anche un modo per relazionarti con gli altri. Sul lavoro, finalmente si ragiona un po’ meglio rispetto a prima, ma per arrivare a una soluzione dovrai giungere ad un piccolo compromesso. Bene per la tua salute perché questo periodo è favorevole alle cure.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: nelle storie che non vanno già da un po’ c’è molta tolleranza, ma non basta perché bisognerebbe giungere a un chiarimento. Hai molti pensieri contrastanti e hai voglia di cambiare tutto. In ambito lavorativo, il settore creativo è favorevole e gli studenti che dovranno sostenere un esame hanno le stelle dalla loro parte. Buone notizie per la tua salute perché ti senti molto meglio, era ora!