Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Vediamo quali sono i segni che dovranno fare attenzione alle parole e ai gesti e quelli che saranno più liberi e fortunati. Vi proponiamo l’oroscopo del giorno del 22 febbraio di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Luna e Venere nel tuo segno ti rendono molto esuberante, attenzione alle parole che usi. A lavoro nasceranno delle difficoltà impreviste, cerca di non farti prendere dal panico e accetta i consigli di chi ti vuole bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Potresti litigare con un amico o un’amica di vecchia data, questi piccoli dissidi ti lasciano sempre molta agitazione e minano alla tua serenità. Cerca di risolvere il prima possibile la situazione. A lavoro hai un’ottima intraprendenza che viene apprezzata!

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Sarà una bella giornata di recupero e potresti fare nuovi progetti con una persona nata sotto il segno dell’Ariete. A lavoro le tue idee saranno molto apprezzate da alcuni e disdegnate da altri, ma non farti mettere i piedi in testa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Potrebbe tornare qualche conflitto in amore, cerca un po’ di tranquillità. Evita i litigi con Ariete e Bilancia. Dovrai rivalutare alcune situazioni a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Luna e Venere iniziano a tornare nel tuo segno e tu puoi recuperare un po’ di serenità. Le coppie di lunga data potranno ritrovare la passione. Per chi ha un lavoro indipendente, ci saranno grandi novità entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Sarà una giornata incerta e potrebbe accadere qualche imprevisto. Cerca di mantenere la calma, verso fine mese la situazione migliorerà. A lavoro evita i litigi inutili.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Luna e Venere in opposizione cercano di farti aprire gli occhi su relazioni che hai instaurato in modo troppo frettoloso. Cerca di capire cosa vuoi davvero, ma senza affaticarti troppo. A lavoro non è il momento di chiudere nuovi accordi in fretta, serve molta calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Ti senti molto serena, è un buon momento per un sano confronto con gli altri! A lavoro cerca di evitare conflitti inutili, da qui alla fine dell’anno la tua ambizione sarà ripagata.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Le stelle iniziano a mettersi dalla tua parte! Il cielo torna favorevole, lasciati alle spalle le emozioni negative e vivi questa nuova fase felice della tua vita. Luna e Venere favorevoli ti faranno avere qualche piccolo successo a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Ti senti un po’ stizzito, meglio rinviare le discussioni. Cerca di farti scivolare le cose addosso e di prenderle con più leggerezza. A lavoro la situazione è instabile: senti che c’è un po’ di agitazione nell’aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Se vuoi dichiararti alla persona che ti piace o lanciarti in nuovi incontri, queste sono le giornate giuste per farlo! Venere nel tuo segno porterà nuovi incontri. A lavoro vivrai una fase di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Le emozioni tornano protagoniste nella tua vita e sconvolgono la quotidianità. Potresti iniziare a tenere un diario per far pace con le tue sensazioni. I lavoratori autonomi possono fare scelte importanti, mentre chi ha un contratto potrebbe ricevere un aumento.