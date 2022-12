Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Il noto astrologo televisivo Paolo Fox ci svela come andrà la giornata di giovedì. Per questo vi proponiamo il suo ultimissimo oroscopo del giorno del 22 dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: sentimenti offuscati nella prima parte della giornata, meglio evitare discussioni con il partner. Su lavoro ancora attriti, sfruttate le vacanze per fare il punto della situazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: l’amore non è ancora nelle vostre corde, ma intanto non precludetevi nessuna avventura. Il lavoro procede, ma si potrebbe fare di più, e ne siete consapevoli.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: c’è qualcosa che vi inibisce in amore, ma non sapete ancora bene cosa, meglio fare chiarezza e non perdervi in storie inutili. Il lavoro rimane, al momento, un’ancora di certezza.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: non disperate se non avete l’amore sotto l’albero quest’anno, perché il nuovo anno sarà ricco di opportunità. Il lavoro vi soddisfa, ma il meglio deve ancora arrivare: oggi giornata propositiva per gli affari.

Oroscopo Paolo Fox Leone: la Luna a breve entrerà nel vostro segno, regalandovi emozioni uniche nei prossimi giorni. I colleghi vi stimano e vi rispettano per la vostra attitudine al gioco di squadra.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: giornata in down, ripresa in serata: cercate le attenzioni del vostro partner. C’è forse qualche invidioso sul lavoro, ma non curatevene, è soltanto un problema loro, non vostro.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: ultimamente c’è stato un incontro nella vostra vita che vi è rimasto impresso, forse non è un caso. Ottime opportunità in vista sul lavoro, prima del weekend ne avrete la conferma.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: le feste vi tengono allegri, e non sono esclusi incontri inaspettati in grado di cambiare le cose. Le vostre richieste sul lavoro trovano poche risposte, ma non demordete.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: ancora qualche giorno e ritroverete la pace che da mesi desiderate. Per i lavorati autonomi, è un momento per prendersi una pausa e staccare la spina dopo un ultimo sprint

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: È un cielo che invita alla cautela quello di oggi. In amore ultimamente c’è stata qualche discussione e sei piuttosto agitato. Sul lavoro, ancora qualche tentennamento.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bello questo cielo per i single, cose aspetti a guardarti intorno? Sul lavoro ci vuole un po’ di pazienza, non si può ottenere tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore si iniziano ad intravedere i primi spiragli. Se ti interessa qualcuno perché non ti fai avanti? Sul lavoro una tua richiesta potrà trovare accoglimento.