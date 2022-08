Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Inizia una nuova settimana agostana, molti sono ancora in vacanza e tanti altri sono rientrati al lavoro. Per sapere come andranno questi giorni, e nello specifico lunedì 22 agosto, scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Hai voglia di lasciarti andare alla passione, ma senza complicazioni. Ritorni di fiamma in vista. Sul lavoro, meglio riflettere e non fare passi falsi: presto potrebbe arrivare una risposta, che stai aspettando da tempo!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Lasciati andare all’amore e accorcia le distanze se sei fidanzato. Sul lavoro, presto arriveranno le soddisfazioni: tutto sembra a tuo favore, approfittane!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornata interessante sul fronte settimanale, soprattutto se sei single da tempo. Sul lavoro, sei forte e determinato: le buone idee non ti mancano!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene l’amore: cerca di programmare tutto e se sei single faresti bene ad accettare gli inviti. Sul lavoro, basta con le preoccupazioni: segui l’istinto. E le tue intuizioni, che saranno vincenti!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore cerca di parlare chiaro, basta con l’agitazione. Sul lavoro, le opportunità non ti mancano: quindi forza, non mollare!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Ora ogni problema verrà superato e in amore ti toccherà lasciarti andare alla passione. Sul lavoro, cerca di fare dei progetti in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Mercurio tra pochi giorni sarà dalla tua parte e quindi favorirà le nuove conoscenze. Lasciati andare e buttati alle spalle il passato. Sul lavoro, cerca di non agitarti perché tra qualche giorno tutto sarà più chiaro!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La Luna è dalla tua parte, ma Venere è contraria, quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Oggi in amore sarai critico, razionale, ma avrai anche passione da vendere. Sul lavoro, Giove è dalla tua parte: cerca di pensare a un progetto in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore cerca di metterti in discussione. Sul lavoro, hai voglia di buttare tutto all’aria e di voltare pagina. Ma non è questo il momento!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sei un po’ annoiato, non riesci ad essere creativo e a trovare la persona adatta a te. Sul lavoro, cerca di non sprecare tempo e di non rimandare a domani quello che puoi fare oggi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Oggi sei più sensibile del solito, quindi occhio ai problemi in amore. Sul lavoro, ti senti un po’ sotto pressione e hai bisogno di qualche giorno di relax!