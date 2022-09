Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Come andranno lavoro, amore e fortuna? Ce lo rivela Paolo Fox nel suo nuovo oroscopo del giorno di mercoledì 21 settembre. Il noto astrologo ci rivela le previsioni astrali dopo aver consultato le stelle.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La Luna è finalmente dalla tua parte, quindi l’amore procede a gonfie vele. Sul lavoro, hai voglia di cambiare qualcosa, ma prima devi capire bene come agire. E cosa fare!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore sei un po’ stanco, cerca di evitare le situazioni imbarazzanti. Sul lavoro, hai bisogno di fermarti e rallentare un po’!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bene il pomeriggio per i sentimenti, tra poco arriverà una bella notizia anche perché Venere non sarà più contraria. Sul lavoro, cerca di tenere sotto controllo le situazioni: le idee non ti mancano!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore lasciati andare a cuore aperto: forse ti toccherà tornare sui tuoi passi se hai deciso di chiudere una storia. Sul lavoro cerca di impegnarti di più, soprattutto se hai a che fare con i nati sotto il segno dello Scorpione e del Leone.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se sei single da tempo lasciati andare all’amore: gli incontri sono favoriti. Sul lavoro, qualcuno sta per risolvere un problema: soluzioni all’orizzonte per contratti e accordi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Fine settimana interessante per i sentimenti. Sul lavoro, puoi avanzare delle richieste e i risultati arriveranno. Concentrati di più!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La giornata promette bene per l’amore, il Sole sarà presto dalla tua parte. Sul lavoro, tutto procede bene, ma hai dovuto fare i conti con molti cambiamenti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore sei un po’ stanco, non riesci a trovare la voglia per fare nuovi incontri. Sul lavoro, la giornata è particolare: tutto va a rallentatore, ma presto qualcosa cambierà!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è dalla tua parte e venerdì il Sole sarà con te: lasciati andare in amore. Sul lavoro, cerca di controllare le spese: occhio, quindi, alla sfera economica!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Buone notizie per l’amore: la Luna non è opposta, meglio ripartire, da mercoledì. Sul lavoro, le collaborazioni sono dietro l’angolo: la giornata è interessante per parlare di nuovi progetti!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: La Luna è in opposizione e in amore la stanchezza si fa sentire. Sul lavoro, tutto non è possibile ora, quindi cerca di prendere tempo!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Basta con le discussioni, lasciati andare alla passione e cerca di fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, i cambiamenti sono possibili, ma occhio alla sfera economica: non essere frettoloso!