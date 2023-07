Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Le ultimissime previsioni astrali di Paolo Fox ci rivelano in anteprima l’andamento della giornata di venerdì, i segni più fortunati e quelli meno. Vediamo allora cosa ci riserva l’oroscopo del 21 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sul fronte lavoro possono esserci tensioni e frustrazioni che portano a svuotarti di energie. Per molti c’è un cambiamento da affrontare: anche se ti hanno confermato uno spazio vorresti avere qualcosa di più e in questo weekend nelle relazioni in cui c’è qualche problema di troppo si potrebbero emergere delle polemiche. Devi controllare la rabbia, altrimenti domenica potrebbero nascere delle complicazioni in amore. Le coppie più in crisi sono ancora più isolate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Il tuo è un oroscopo importante, entro fine anno arriverà una grande soddisfazione, nel caso non fosse ancora giunta. Tuttavia, ci sono molte dissonanze planetarie, in questi giorni sei preso da tanti problemi. Se attendi una persona stai sulle spine, attenzione alle questioni di carattere economico, nodo cruciale soprattutto se per molti anni alcune situazioni non sono state chiarite per tempo. Ci sono buone stelle per risolvere un piccolo problema d’amore. Se ti giunge una proposta sentimentale, non devi dire subito no.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Giornata sottotono, potresti andare in collera per poco. Qualche discussione con un amico, nulla di grave ma se posso darti un consiglio oggi e domani sarai a volte troppo agitato in famiglia. Così in amore è meglio parlare solo il minimo indispensabile. Forse sarà una giornata che porterà qualche complicazione di troppo, qualche ritardo. Una delle giornate migliori per l’amore sarà quella di domenica, non anticipare i tempi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi e domani sei favorito dalle stelle. Sei reduce da un periodo pesante, quindi, nonostante tutto ogni tanto avverti forte la stanchezza. Avrai modo di rifarti, come ho già spiegato la seconda parte dell’anno è valida. Anche se in questi giorni si interrompe qualcosa non preoccuparti, sarà l’inizio di un momento ancora più importante. I sentimenti sono spinti da una Venere neutrale, quindi chi sta cercando nuove relazioni forse è un po’ deluso. Sarebbe utile evitare di pensare sempre al passato.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Questa è la giornata migliore della settimana. Venere nel segno potrebbe già aver portato delle occasioni d’amore, potremmo immaginare un agosto importante. È chiaro che se nel passato hai vissuto situazioni difficili ora sei molto diffidente rispetto a una nuova relazione. Solo i soldi purtroppo non sono molti, bisogna in qualche caso stare attenti alle questioni legali se ci sono state delle difficoltà in passato. I rapporti con alcuni familiari andrebbero chiariti, una giornata interessante per farlo sarà quella di domenica.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna e Marte sono nel tuo segno zodiacale, se ti senti un po’ stanco è perché vuoi fare troppe cose contemporaneamente, bene programmare un futuro importante anche per il lavoro. Ovviamente ognuno ha i suoi problemi, possono essere piccoli o grandi ma una strada si percorrerà e sarà quella giusta. Nelle relazioni sentimentali di lunga data bisognerebbe ravvivare la fiamma dei sentimenti, anche considerando che dagli inizi di ottobre Venere sarà nel segno. Invito a chi ha un amore ma anche chi lo cerca a darsi da fare, tutto può rinascere adesso. Soluzioni per un problema riguardanti una persona cara, figlio o parenti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Se devi parlare di sentimenti o affrontare alcune situazioni spinose ricorda che domenica, con la Luna nel segno, avrai molte più occasioni per stare bene. Dal punto di vista fisico ci sono difficoltà, oppure è dal 14 che qualcosa non va, la prima cosa che devi fare adesso è ritrovare una buona stabilità a livello psicofisico. Per il lavoro si può già parlare di un cambiamento, per lo studio di un miglioramento. In amore ti trovo meno pensieroso e distante, ora sarà possibile anche risvegliare un desiderio o capire quali sono le persone che davvero ti vogliono bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Dopo due giorni un po’ tormentati e una situazione fastidiosa che è nata martedì 11, finalmente si riparte. Questo weekend annuncia qualcosa di meglio, sono usciti molti soldi per la casa oppure è necessario far quadrare i conti e non sempre è facile. Giove opposto invita a rivedere contratti e accordi. Prenditi una pausa. Per motivi contingenti anche i sentimenti in questo momento vivono un periodo di grande tensione, o comunque sarebbe meglio evitare qualsiasi tipo di critica e osservazione esagerata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è contraria, tuttavia questa giornata può rivelarsi interessante. Molti avranno notato che ci sono più riscontri a livello di amicizia, tutti gli incontri sono fortunati. Qualche Sagittario potrebbe persino vivere un’attrazione per due persone contemporaneamente. Con le persone che ti comprendono e che ti vogliono bene, i rapporti miglioreranno. Se tra oggi e domani, qualcosa non va, la colpa è di questa tensione che ti senti addosso, oppure dalla fretta con cui cercherai di concludere ogni cosa che stai facendo. Calma! Domenica si migliora in tutto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Il caldo dell’estate comincia a farsi sentire, ma non è solo la temperatura alta, lo è anche la voglia di amare. Sei più forte a livello sentimentale, e con la persona giusta al tuo fianco potresti già fare un discorso di progetti inerenti la seconda metà dell’anno. Chi ha una famiglia potrà risolvere un problema. Devo dire che il momento per i liberi professionisti è ancora un po’ travagliato ma alla fine premia, i consensi ci sono e aumenteranno nel tempo. Marte in ottimo aspetto a Giove porta davvero tanta voglia di fare e un recupero sostanziale per tutte le cose che desideri.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Tutta la settimana riempie la tua vita di eventi. In questi giorni, però, non sopporti quasi nulla, quindi potresti arrabbiarti per motivi piuttosto banali, inoltre avrai notato che per fare le cose ci metti il doppio del tempo, oppure quando finalmente ritieni che è un problema sia superato, ecco che capita l’avversità improvvisa da risolvere. Giove in aspetto complicato dice che se c’è una situazione faticosa bisogna evitare qualsiasi tipo di complicazione. Per quanto riguarda l’amore, le stelle sono ancora un po’ dubbiose, in alcuni momenti vorresti sentirti più libero di fare quello che vuoi, Forse hai la sensazione che qualcuno al tuo fianco sia più un peso che una risorsa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In questi giorni avverto un po’ di tensione ma non è detto che sia colpa tua, magari stai affrontando un cambiamento particolare, ti devi adattare a nuova vita, c’è un cambiamento da affrontare in vista dell’autunno. Si sa che i Pesci sono piuttosto abitudinari, quindi, quando bisogna affrontare un cambiamento esistenziale, inevitabilmente devono fare i conti con il proprio umore. Vista questa Luna in opposizione consiglio di fare le cose con calma ed evitare qualsiasi tipo di critica inutile, la giornata di domenica avrà il potere di mettere tutto a tacere. Non sono mancate soddisfazioni e non mancheranno piccole vittorie. Pian piano ti stai togliendo parecchi sassolini dalla scarpa.