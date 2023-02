Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Pronti alla festa delle mascherine? Tra carri e travestimenti, bisogna sempre scoprire come andrà la giornata e in tal senso ci aiuta l’oroscopo del giorno di Paolo Fox dedicato proprio al 21 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Sarà una giornata di recupero, se dovesse accadere qualcosa di spiacevole, cerca di fartelo scivolare addosso. A lavoro si ripresenterà qualche difficoltà nata alla fine dell’anno scorso, cerca di affrontarla al meglio delle tue possibilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Finalmente arrivano un po’ di emozioni genuine. Giove sarà nel segno nelle prossime settimane, quindi sarà favorevole per chi vuole avere un figlio. A breve nascerà un nuovo progetto lavorativo, oppure la tua mansione sarà stravolta.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Le stelle oggi sono dalla tua parte e potrai dichiararti a quella persona che ti piace da tanto tempo. Fai attenzione a Vergine e Pesci perché non siete molto compatibili. Se stai cercando lavoro, cerca di fare molti colloqui nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Sole e Luna sono ancora favorevoli nel tuo segno, ottimo! Potresti chiarire alcune situazioni spinose con Pesci e Vergine, mentre a lavoro dovrai affrontare un rimprovero.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Questo è il momento giusto per dire basta ai tira e molla che ti poti dietro da tempo. Venere torna positiva nel segno e ti permette nuovi felici incontri. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono novità all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Sarà una giornata un po’ incerta, ma tu hai bisogno di certezze. Potrebbe arrivare una bella notizia entro l’estate, mentre sul lavoro mantieni un profilo basso.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Non puoi tenere un piede in due scarpe, è giunta l’ora di decidere con chi vuoi stare. Cerca di affrontare la giornata con la massima cautela e non farti prendere dal nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Oggi Sole e Luna sono favorevoli e ti permettono di riacquistare un po’ di serenità. Cerca di risolvere le incomprensioni. A lavoro tutto andrà per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Venere inizia a transitare per il tuo segno, questo porterà solo buone notizie. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci ottime novità nel prossimo periodo. Cerca di mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Qualche perplessità ti farà compagnia in questi giorni, mentre nel pomeriggio ti sentirai rinvigorito di energie. Attenzione alle finanze, potresti dove spendere molti soldi per la casa.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Entro qualche giorno risolverai qualche incomprensione rimasta in sospeso e ti sentirai anche più comprensivo. Proverai nuove sensazioni positive e una nuova calma. Una situazione legale si risolverà in positivo entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Sole e Luna sono ancora dalla tua parte. Saranno giorni di grande recupero, ti servono nuove energie positive! A lavoro avrai delle riconferme.