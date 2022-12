Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2022: le previsioni segno per segno

Paolo Fox anche questa volta ci svela cosa accadrà durante la giornata. Per scoprire tutti i consigli segno per segno leggiamo l’oroscopo del giorno del 21 dicembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata intensa, che sarà tale fino alla sera. Il lavoro prosegue placido, ma serve ancora uno sforzo in questi ultimi giorni prima delle feste natalizie.

Oroscopo Paolo Fox Toro: c’è qualcosa che manca, e non sapete cosa, dovete continuare a cercare. Il lavoro non sempre va come desiderate, qualche giornata no è fisiologica.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: non disperate se ancora non riuscite a vedere uno sbocco sicuro. Il lavoro vi farà compagnia anche durante le feste.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: c’è del rancore e del risentimento, ma anche questo è un periodo che passerà a breve. Sul lavoro non dimenticate la stima che i colleghi nutrono per voi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: cosa succede quando un’amicizia diventa amore? Lo scoprirete presto. Sul lavoro fate attenzione alle male lingue che sono sempre dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: c’è qualcosa che vi ronza per la testa, e forse avete fin troppi dubbi sul vostro partner. Oggi giornata in down sul lavoro, ma domani farete meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: parlate sempre con il vostro partner prima di prendere qualche decisione per il prossimo futuro. Anche sul lavoro, il confronto è fondamentale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: siate sempre comprensivi e alla mano, non rinunciate a voi stessi. Il lavoro pesa, ma saprete gestire ogni problema della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: sentite che è arrivato il momento per un grande cambiamento, ma forse non avete ancora il coraggio di affrontarlo. Pensate bene a cosa fare con il vostro lavoro, anche qui avete bisogno di un cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: i sentimenti sono in stand-by, ma questo non impedirà nuovi incontri inaspettati. Attenti sul lavoro a non fare passi falsi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: c’è qualcosa che non torna nei vostri rapporti interpersonali, ma dovete essere calmi. Il lavoro subirà una svolta decisiva nei prossimi giorni, come regalo per Natale.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: i sentimenti, quelli puri, al momento sono la vostra più grande aspirazione. Il lavoro non vi da troppe soddisfazioni, forse è arrivato il momento di voltare pagina.