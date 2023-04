Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci presenta le ultime news riguardanti la giornata di venerdì. Come sempre le sue previsioni astrali sono contenute nell’oroscopo del giorno del 21 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: fino ai primi giorni del mese di maggio, avrai Giove dalla tua parte, quindi non isolarti adesso se vuoi fare una proposta d’amore. Se qualcuno ti ha fatto del male, non avrai problemi ad allontanarlo definitivamente dalla tua vita. Per il lavoro questa è una giornata molto buona, grazie a contatti favoriti e più serenità. Le stelle dalla tua parte ti regalano più forza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: le stelle favorevoli ti permettono di ottenere tutto quello che desideri, quindi se sei single fai in modo di frequentare più gente possibile. Cerca di non irrigidirti troppo sulle tue posizioni. Novità in arrivo sul lavoro come ad esempio dei nuovi incarichi soprattutto per i giovani. Buone notizie perché il tuo fisico sta recuperando molto bene.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: non cedere alle provocazioni. Sarai molto dubbioso a causa di scelte e problemi da affrontare. Non riversare in amore tutti i tuoi problemi. Hai come la sensazione che il tempo non basti mai per fare tutte le cose che vuoi. Sarà un periodo fatto di tanti cambiamenti lavorativi e se non ti trovi bene con qualcuno potresti prendere in considerazione l’idea di guardare altrove. Sei molto ansioso.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: prova ad organizzare un incontro piacevole con i tuoi amici o con la tua dolce metà. Tutti ti vogliono bene grazie alla tua simpatia e al tuo modo di fare. In ambito lavorativo, se ti propongono di portare avanti un progetto per il mese di maggio, potrebbe esserci una maggiore possibilità per te. In questo periodo sei molto teso e nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: qualcosa va rivisto in amore. Questo è un periodo di fondamentale importanza in cui dovrai avere dei confronti decisivi. Gli incontri che farai in questi giorni possono cambiarti la vita. C’è molto lavoro da fare e da maggio tante cose da pagare. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un buon recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: questo non è uno dei tuoi momenti migliori a causa di un disagio interiore, quindi qualsiasi cosa faccia il tuo partner non andrà comunque bene. Cerca di recuperare un po’ di armonia, ti farebbe bene. Fai attenzione a non commettere errori sul lavoro, grazie all’azione di qualcuno otterrai dei vantaggi. In autunno potresti ricevere una bella promozione. Migliora il tuo aspetto fisico.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: la tua dolce metà si trova lontano da te per motivi di lavoro, mentre tu lo vorresti accanto. Se vuoi cambiare completamente le tue abitudini, affidati al tuo istinto. Il lavoro va meglio grazie alle stelle che sono dalla tua parte, fai attenzione però alle piccole complicazioni che potrebbero nascere. Questo è un periodo di forte nervosismo e chi ti sta attorno non ti aiuta.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: sei teso, poco concentrato e la persona che ami è lontana da te fisicamente e psicologicamente. Abbandonati ai piaceri del momento senza pensare alle complicazioni. Fai solo lo stretto necessario sul lavoro e non pensarci troppo. Sarebbe bene che cominciassi una dieta disintossicante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: dovresti incontrare il tuo partner per capire meglio se il vostro rapporto funziona. Buone notizie per chi è single e in cerca dell’amore, molto presto avrà un colpo di fulmine. Cerca di non essere troppo ottimista e guarda in faccia la realtà. In questo week end avrai qualche dubbio sul lavoro, pensi sempre ai cambiamenti che vorresti fare. Ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: finalmente potrai riabbracciare una persona che hai percepito lontana e distaccata. È un periodo molto positivo per te, fatto di tanti passi in avanti. Segui le opportunità che ti arrivano dai nuovi contatti lavorativi. Hai molta energia e se inizi delle cure saranno favorite.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Sole e Luna in aspetto dissonante possono portare qualche problema in amore. Sei stanco e incerto. Sii prudente con una persona del segno dello Scorpione. La voglia di cambiare lavoro è sempre più forte, ma oggi potresti ricevere dei consigli sbagliati. Sei un po’ troppo nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: fai in modo che i tuoi problemi relazionali vengano risolti nel giro di poche settimane. Fai tutte le tue scelte con la giusta serenità, il nuovo novilunio ti porterà consiglio. Cerca di non spendere troppi soldi, non dimenticare che c’è ancora un debito del passato da saldare. Fai in modo di scaricare l’ansia di troppo.