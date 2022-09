Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 settembre 2022: le previsioni segno per segno

In vista di martedì 20 settembre scopriamo insieme cosa accadrà a tutti i segni zodiacali secondo le previsioni astrali di Paolo Fox. Dall’amore al lavoro passando per la fortuna, ecco il nuovo oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Luna opposta, sei nervoso con chi ti circonda, soprattutto con i familiari. Nel lavoro meglio fare le cose con calma, anche se devi cambiare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo è un buon cielo, nascono amicizie importanti e i cuori solitari ricevono una buona notizia. Chi ha seminato bene sul lavoro avrà la possibilità di fare grandi scelte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Chi ha una causa aperta in amore potrà risolvere parecchio con Giove favorevole. Attento sul lavoro, perché una persona potrebbe metterti in imbarazzo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Una settimana importante per fare scelte d’amore. Sul lavoro vuoi metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Stelle favorevoli, è una settimana importante per parlare di sentimenti. Una buona condizione astrologica investe il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Valuta la tenuta di un amore, è un buon periodo per verificare se ne vale la pena o meno. Lascia passare il tempo e qualche problema si risolverà da solo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Pomeriggio stressante in amore, se il partner ti rimprovera in continuazione potresti stancarti. Sul lavoro alcuni problemi non si risolvono ancora in maniera definitiva.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In un quadro generale di recupero è il momento di lasciarsi travolgere da una storia d’amore. Sul lavoro c’è stata una crisi, ma adesso va superata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Se una storia d’amore non va si potrà recuperare ma sarebbe peggio se adesso assumi un atteggiamento rigoroso. Buon momento per iniziare nuovi progetti sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Giornata sottotono con questa Luna opposta. Avrai voglia di uscire da una relazione che non ti sta più bene. Anche sul lavoro è un periodo faticoso, prendi tutto con le pinze.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Buon recupero in amore, bene con Bilancia e Gemelli. Sul lavoro si risolverà qualche problema ma devi parlarne oggi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Se metti in discussione un rapporto devi farlo con cautela. La situazione generale sul lavoro non è il massimo, ci sono delle complicazioni.