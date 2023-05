Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Sabato è alle porte, e dopo tanti giorni di pioggia, che hanno portato una ventata di tristezza, forse per qualcuno è giunto il momento di vivere un po’ di sana felicità. Vediamo allora quali sono i segni fortunati leggendo il nuovo oroscopo di Paolo Fox del 20 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in questo week end la Luna è favorevole e porterà delle emozioni sincere, le sensazioni che stai provando sono giuste, quindi seguile senza timore. Potresti riallacciare i rapporti con una persona nata sotto il segno dei Gemelli. Sul lavoro cerchi di dare sempre il massimo, ma forse dovresti essere aiutato da qualcuno, non puoi fare sempre tutto da solo. Bene per la tua salute perché hai molta forza in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo è un periodo molto favorevole per le relazioni sentimentali. In questa giornata potrebbe arrivare qualche provocazione anche nell’ambito dell’amore, meglio così perché hai molta voglia di giocare con i sentimenti. Sul lavoro potrebbe arrivare qualche nuova proposta, potresti prenderla in considerazione, inoltre le questioni di carattere legale finalmente si risolveranno. Avrai un po’ di fastidio alle articolazioni, quindi riposati un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: giornata abbastanza positiva soprattutto per i sentimenti, infatti le storie nate da poco si stanno consolidando piano piano. Fai sempre valere il tuo orgoglio, ma non esagerare come al solito. In ambito lavorativo non pensare a cose del passato e se dovrai firmare un contratto, sarà difficile trovare degli accordi in tempi brevi. A fine giornata avrai un lieve calo fisico, quindi cerca di non stancarti troppo.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: finalmente è arrivato il momento giusto per poter parlare di amore, quindi apriti ai nuovi incontri. Non pensare troppo al passato, altrimenti rischi di mettere dei paletti che potrebbero rovinare tutto, non essere prevenuto. Sul lavoro dovrai affrontare un piccolo imprevisto, ma non preoccuparti perché alla fine si risolverà tutto. Ti senti molto bene, magari potresti programmare qualche evento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: la Luna favorevole favorisce i rapporti con le persone nate sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia, e il prossimo mese potresti fare dei nuovi incontri molto interessanti, uno come te non può proprio rinunciare all’amore. Buone notizie in ambito lavorativo perché questa di oggi è una giornata di recupero, anche se hai la sensazione che qualcosa non vada come prima. Cerca di non strapazzarti troppo stasera.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: finalmente ti senti meglio, ma fai attenzione a qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli. In questo momento potresti avere tante possibilità e vivere delle belle emozioni. In ambito lavorativo, la tua situazione economica è un po’ preoccupante, ma molto presto arriveranno delle soluzioni, quindi non preoccuparti troppo. Buone notizie per la tua salute perché è in netto recupero.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: si prospetta un buon fine settimana con la Luna favorevole. Se stai vivendo due storie d’amore contemporaneamente potresti avere degli scontri. Per quanto riguarda il lavoro, quella di oggi sarà una giornata molto produttiva e potrai recuperare dopo un periodo molto faticoso. Bene per la tua salute perché ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: il tuo rapporto di coppia ultimamente è un po’ conflittuale oppure hai semplicemente altre priorità. Sei molto emotivo, quindi se vedi che qualcosa non va, cerca di non fare polemiche. Sul lavoro c’è un problema da risolvere, ma ricordati che non tutto dipende da te. Cerca di non prendere tutto di petto, dovresti rilassarti un po’, ne avresti davvero bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: oggi hai la Luna in opposizione e tu potresti essere molto agitato, esattamente come è successo lo scorso week end. Non riesci proprio ad accettare le cose che non ti piacciono. Anche sul lavoro si respira un’aria di tensione, quindi fatti scivolare tutto addosso. Cerca di non agitarti troppo, altrimenti rischi di stare male.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi è la giornata giusta per recuperare un accordo, inoltre potresti fare un incontro molto divertente. Allontanati dalle persone che possono crearti dei problemi. I giorni precedenti sono stati molto tesi sul lavoro, ma ora la situazione sembra andare meglio, ti impegni molto e hai sempre tanta voglia di fare. La stanchezza inizia a farsi sentire, inoltre dovresti tenere d’occhio la cervicale, sai che è il tuo punto debole.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: questa è una giornata non molto stimolante per l’amore e le coppie di lunga data dovranno risolvere qualche problema esterno al loro rapporto. In ogni caso cerca di ritrovare la voglia di amare, altrimenti il tuo rapporto rischia di andare a rotoli. In ambito lavorativo devi fare un po’ di chiarezza, è sempre più difficile far quadrare i conti. Bene per la tua salute perché stai recuperando molta energia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: quella di oggi e quella di domani saranno giornate un po’ confuse in cui ci sarà un ritardo, ma le coppie non hanno nulla da temere. Sul lavoro potrebbe esserci un cambiamento all’ultimo momento, in ogni caso cerca di non impuntarti troppo su alcune questioni. Stasera avrai un lieve calo, quindi riposa di più e concediti un po’ di relax.