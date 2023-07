Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2023: le previsioni segno per segno

La situazione astrale vista e studiata da Paolo Fox trova una spiegazione nel nuovo oroscopo del giorno. Vediamo cosa ci riservano le stelle per la giornata del 20 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Questa giornata di giovedì si apre in maniera piuttosto efficace. Sono 24 ore interessanti per quelli che vogliono rilanciare una sfida e vivere nuove emozioni. La Luna è in fase positiva e aiuta a far nascere l’amore. Anche le amicizie e il lavoro risentiranno in maniera positiva di questo momento favorevole. Ottime capacità decisionali da sfruttare sia a livello professionale, che nella vita privata. I più fortunati continueranno a godersi le vacanze estive in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, questa giornata andrebbe dedicata all’amore. In genere i nati sotto il segno del Toro hanno bisogno di avere i propri spazi di riflessione ma allo stesso tempo danno anche tutto dal punto di vista sentimentale. Venere sarà favorevole a partire dal 22 del mese, quindi aspettatevi di vivere belle emozioni per quanto concerne la sfera sentimentale. Sul lavoro si sbloccano tutte le questioni irrisolte, quindi questo è un bel periodo in generale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è in opposizione in questo giovedì, ma questo non significa per forza che le cose debbano andare male. Probabilmente c’è qualcosa su cui bisogna discutere. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di non perdere la calma e di non prendere decisioni affrettate. C’è da riflettere bene su quello che state vivendo nella vostra relazione sentimentale. La Luna contraria vi spinge a essere più prudenti rispetto al solito. Nel lavoro fate attenzione a non creare troppe polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere è nel segno e questo rappresenta una crescita ma può portare anche qualche vantaggio in più per i nati sotto il segno del Cancro. In queste ore potrebbe tornare a galla qualche problema nella vostra relazione che era stato lasciato in sospeso. Adesso però non si può più rimandare ed è ora di risolvere i problemi. La creatività è premiata nel settore lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Le stelle sono importanti in questa fase e sarà anche possibile vincere una sfida d’amore oppure ritrovare un sentimento. Queste sono giornate ideali per amare, per le relazioni e anche per i viaggi. Le stelle sono dalla tua parte e se hai progetti con il partner puoi portarli avanti con piacere. Nel settore lavorativo invece bisogna mantenere un atteggiamento più fiducioso. Hai voglia di cambiare lavoro, ma bisogna avere pazienza e attendere il momento ideale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tutto quello che non funziona verrà alla luce in questa giornata di giovedì. Potresti essere proprio tu a sollevare il problema, creando anche un po’ di polemica. Vuoi vederci chiaro in alcune situazioni sia a livello sentimentale che nel lavoro. Chi prova delle emozioni nei confronti di qualcuno farà meglio a fissare un appuntamento entro la fine del mese di luglio. In ambito lavorativo sei pronti a una svolta con nuovi accordi e collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Questa giornata di giovedì deve essere gestita con attenzione dai nati sotto il segno della Bilancia. Per fortuna sei sempre molto attento ed equilibrato, specialmente quando vivi emozioni e relazioni a cui tieni molto. La Luna è bella e le emozioni saranno esaltate. In particolare puoi vivere bei momenti con qualcuno del segno zodiacale del Sagittario. Per quanto concerne il lavoro, questo è il momento di dedicarsi a progetti nuovi e interessanti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In queste giornate puoi trovare una soluzione anche per quanto riguarda alcuni problemi fisici di vecchia data. Prosegue la tua evoluzione anche in queste 24 ore, che portano qualcosa in più. I sentimenti stanno vivendo una fase decisamente positiva e non devi dimenticare che Venere sarà nel segno a breve. Nel lavoro arriverà un miglioramento desiderato e anche ambito.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In questa giornata di giovedì ti trovi in una condizione di grande stress e nervosismo. Questa situazione potrebbe anche essere stata causata da qualche malinteso o dal fatto di essere stato poco sincero. A breve però arriveranno nuove emozioni che andranno ad appianare tutti i contrasti. Nel settore lavorativo adesso c’è una marcia in più da sfruttare, anche perché bisogna iniziare già a fare dei progetti in vista del periodo autunnale dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, sei sempre molto netto quando chiudi le relazioni e le amicizie e tutte quelle situazioni che non funzionano più. Se ti sei convinto a dire basta non torni quasi mai sui tuoi passi. Questo è un bel periodo in generale, ma soprattutto per i single del segno. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di non chiuderti in te stesso, ma aprirti di più anche con il partner oppure verso la possibilità di fare qualche nuovo incontro. Le idee sono buone nel settore professionale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Questa è una giornata un po’ liberatoria per i nati sotto il segno dell’Acquario, specialmente se c’è stata una piccola crisi anche di tipo esistenziale. La Luna nel segno dà la possibilità di vivere bellissime emozioni. Nel settore lavorativo c’è da fare attenzione a non riversare le frustrazioni sugli altri. In alcuni casi serve anche il coraggio di cambiare quello che non ti piace e in genere non sei un tipo che ama restare fermo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In questa giornata di giovedì torna un po’ di confusione. Questo è stato un periodo molto impegnativo anche nel lavoro e negli ultimi mesi c’è chi ha dovuto affrontare diverse tensioni. Alcuni hanno aspettato anche un aiuto economico dall’esterno. Se hai una storia in crisi, allora sarà meglio fare attenzione. Possibili discussioni in arrivo verso la fine del mese. Nel settore lavorativo sono in arrivo belle soddisfazioni.