Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Siamo pronti per svelarvi il nuovo oroscopo del giorno di mercoledì 20 luglio di Paolo Fox. L’astrologo e noto volto televisivo spiega le novità in amore, amicizia, lavoro e fortuna dall’ariete ai pesci

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La giornata parte con il piede giusto, un’onda di vitalità ti investe e se hai nel cuore una persona non esitare a dirle ciò che provi! Sul lavoro invece cerca di chiudere un accordo prima del fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore ultimamente c’è stato qualche screzio di troppo con il partner, cerca di non essere eccessivamente puntiglioso! Sul lavoro invece sono in arrivo novità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore la giornata promette bene, se da poco hai conosciuto una persona carina coltiva il rapporto. Sul lavoro invece, favorite le collaborazioni e i contatti con le altre città.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore se hai il piede in due scarpe meglio non tirare la corda, piuttosto decidi da che parte vuoi stare! Sul lavoro invece valuta bene le proposte che ti vengono fatte.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Belle queste stelle per l’amore, se sei coppia da tempo non escludo la possibilità di legalizzare l’unione. Sul lavoro invece cerca di non alimentare polemiche con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Hai voglia di ritrovare una certa serenità in amore, asseconda i tuoi sentimenti e non te ne pentirai. Sul lavoro invece oggi potrebbero esserci dei rallentamenti, non perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore è il periodo giusto per progettare con il partner qualcosa di bello per il futuro, penso a chi vuole sposarsi o avere un figlio. Sul lavoro invece non escludo la possibilità di nuove, preziose collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Se devi dire qualcosa al partner oggi è la giornata migliore per farlo, la sincerità paga sempre. Sul lavoro invece stai all’occhio, alcune persone potrebbero giocare d’astuzia.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore è un periodo favorevole per portare avanti una relazione che invece credevi fosse agli sgoccioli. Sul lavoro qualcosa si sta muovendo, belle novità in vista.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore hai bisogno di nuovi stimoli e alle volte è come se il partner non assecondasse le tue esigenze. Sul lavoro invece sono possibili dei piccoli cambiamenti di rotta!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore se hai nel cuore una persona oggi è la giornata ideale per farti avanti. Sul lavoro invece cerca di mettere da parte le incomprensioni e vai avanti per la tua strada.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore sei un fermento di emozioni, sei molto attratto da una persona e ti piacerebbe approfondire la sua conoscenza. Sul lavoro invece sei alla ricerca di stabilità e questo ti indurrà ad ampliare i tuoi orizzonti.