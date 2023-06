Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 giugno 2023: le previsioni segno per segno

Nuovi incontri stimolanti per i gemelli, altre possibilità lavorative, sfera economica favorevole: queste sono solamente alcune delle nuove previsioni astrali di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del 20 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi non tutto andrà per il verso giusto, ma non preoccuparti, domani andrà meglio. Potresti conoscere anche delle persone molto piacevoli, ma evita scontri perché questa è una giornata da prendere con le pinze. Sul lavoro concentrati sui progetti a lunga scadenza perché quello che avvii adesso darà grandi frutti entro poco tempo. Sei molto forte e fino a lunedì ti sentirai bene.

Oroscopo Paolo Fox Toro: stai vivendo un forte momento di trasporto che ti dà grande passionalità, ma allo stesso tempo tormento. Fai attenzione perché un idealismo eccessivo potrebbe causarti delle delusioni. Sul lavoro, nonostante tu sia una persona molto costruttiva, ultimamente hai avuto problemi nel risolvere alcune situazioni. Sei un po’ stanco, dovresti riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: stai vivendo un momento ricco di fermento e di nuovi incontri stimolanti. Ogni tanto hai la sensazione che ti possa sfuggire di mano tutto quello che hai costruito fino ad ora. In ambito lavorativo, chi lavora in proprio potrebbe sentire l’esigenza di cambiare. Cerca di tenere a bada il tuo nervosismo con rimedi naturali.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: ormai sei stanco di aspettare, quindi hai deciso che armerai una vera e propria guerra contro chi non ti rispetta. Se la persona che stai frequentando senti che non può fare al caso tuo, sei liberissimo di lasciar perdere tutto. Sul lavoro hai la possibilità di aprirti altre strade, la sfera economica è favorevole e porterà delle grandi occasioni. Dovresti riposare meglio e curare di più la tua alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Leone: sei molto intollerante e la tua pazienza ormai ha raggiunto il limite. Il cielo è dalla tua parte, sei elegante e affascinante e oggi hai voglia di migliorare la tua immagine. I giovani che sono alla ricerca di una prima occupazione, devono spaziare in tutti i campi. Cerca di riposare un po’ quando puoi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: oggi la Luna è favorevole e se sei indeciso tra due persone, entro la fine del mese potresti fare una scelta. Se la persona che hai accanto non ti ama, faresti meglio a guardarti attorno. Sul lavoro avrai una buona energia per fare delle scelte importanti come ad esempio cambiare strada oppure chiudere una situazione abbastanza spinosa. Bene per la tua salute perché stai avendo un recupero generale.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: in questo momento sei molto affascinante e hai la capacità di attrarre, sfrutta al meglio queste qualità. Dovresti evitare situazioni troppo stressanti che ti causano pensieri. Chi ha un’attività in proprio ed ha affrontato delle spese importanti, ora ritrova la sua serenità. Ultimamente sei stato molto stressato, quindi hai bisogno di un recupero di energie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: sarebbe meglio che non rimandassi discussioni perché questa sera hai la possibilità di gestirle al meglio. Vedrai che con il tempo riuscirai a superare un’amarezza. Sul lavoro, cerca di portare pazienza, non si può ottenere tutto e subito. Sei molto teso, dovresti cercare di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: arriverà una svolta improvvisa nella tua vita sentimentale, Venere e Marte sono favorevoli, quindi daranno una marcia in più all’amore e alla passione. Sul lavoro dovrai avere una piccola discussione per far vedere quanto vali, ma non preoccuparti è una cosa da poco. Buone notizie per la tua salute perché le terapie che comincerai in questo momento sono favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: se sei single non perdere altro tempo, devi frequentare gente nuova e magari partecipare anche a qualche festa. La Luna in opposizione porta un po’ di agitazione. La carriera è favorita, ma se devi fare delle richieste, è meglio farlo subito perché alla fine del mese arriveranno delle risposte importanti. Anche gli studenti sono favoriti. Hai preso il ritmo giusto per favorire il tuo benessere, quindi non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: finalmente è tornato un po’ di buon senso e la capacità di vivere le storie per quello che sono, senza remore. Se hai avuto delle incomprensioni nel tuo rapporto di coppia o con un amico è meglio guardare oltre e non pensarci troppo. Sul lavoro, in questi giorni ci saranno molte polemiche, sembri essere incompreso dagli altri. Per quanto riguarda la tua salute, non affaticare troppo il tuo stomaco, quindi mangia più sano.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: i brutti ricordi ormai sono lontani e ora puoi vivere un periodo migliore, infatti potrebbero arrivare delle risposte importanti, delle novità o delle chiamate. Sul lavoro fai pure tutte le tue richieste, non avere paura e vedrai che non te ne pentirai. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un ottimo recupero psicofisico e hai ritrovato la tua serenità che è anche contagiosa.